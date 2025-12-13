São Carlos firma convênio com Crea-SP e AEASC para fiscalização de pontes e viadutos

A Prefeitura de São Carlos assinou um termo de compromisso com o Crea-SP e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) para catalogar e avaliar tecnicamente as chamadas Obras de Arte (OAs) da engenharia — incluindo pontes, viadutos e passarelas do município.

Segundo o prefeito Neto Donatto, a iniciativa busca unir esforços entre profissionais, entidades locais e a administração pública para garantir mais segurança e qualidade de vida à população.

“O convênio com o Crea-SP garante fiscalização estrutural especializada de pontes, viadutos e pontilhões, sem custo para o município”, destacou.

Manutenção preventiva e inspeção técnica

A manutenção de pontes e viadutos urbanos é responsabilidade da Prefeitura, mas depende de ações preventivas e projetos de recuperação.

O secretário de Gestão e Infraestrutura, engenheiro civil Leonardo Lázaro, explicou:“Quando se constrói um viaduto ou ponte, o projeto prevê vida útil de 50 a 60 anos. A falta de manutenção, infiltrações, vegetação, excesso de peso e recapeamentos podem gerar patologias. As inspeções funcionarão como análise preliminar, indicando o que precisa ser corrigido. A expectativa é prolongar a vida útil dessas obras por mais 50 anos.”

Parceria com AEASC e profissionais especializados

Para viabilizar o convênio, o município contou com a AEASC, responsável por indicar os profissionais que realizarão os levantamentos.

O presidente da entidade, geólogo Laert Rigo, destacou:“A AEASC é o elo entre a sociedade local e suas demandas e o Crea. O Conselho disponibiliza dois profissionais capacitados, sem custo para o município, garantindo segurança ao usuário dessas obras.”

Em São Carlos, dois engenheiros serão responsáveis pelo trabalho, que começa com cadastramento das Obras de Arte e elaboração de relatórios fotográficos. Caso sejam identificadas anomalias, elas serão registradas e acompanhadas de avaliação técnica específica

Normas e procedimentos técnicos

O chefe da Unidade de Gestão e Inspeção do Crea-SP em São Carlos, engenheiro Everton Gianlourenço, explicou que os diagnósticos seguirão o Manual Técnico do Crea e da ABNT.“Definimos com a gestão local quais estruturas mais antigas demandam atenção. O checklist resultante é encaminhado à Prefeitura, que decide as ações preditivas e preventivas, garantindo a segurança da população”, completou.

