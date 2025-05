São Carlos fica em 5º lugar entre os municípios paulistas mais desenvolvidos

Além do Prefeito Netto, a mesa principal contou com a participação do presidente da APM, Fred Guidoni e do conselheiro do TCE, Dimas Ramalho - Crédito: SCA

O município de São Carlos ficou com a 5ª colocação entre os municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes mais desenvolvidos do Estado de São Paulo num estudo apresentado na manhã desta sexta-feira, 23 de maio, pela Associação Paulista dos Municípios e pelo NEC (Núcleo de Estudo das Cidades), durante solenidade no Hotel Nacional In.

O evento contou com a presença do prefeito Netto Donato (PP), do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho e do presidente da Associação Paulista de Municípios (APM), Fred Guidoni.

A nota global de São Carlos, no estudo que avaliou temas como educação, segurança, meio ambiente, mobilidade urbana, economia e finanças públicas, foi de 8,06, a mesma de São José do rio Preto. A cidade melhor colocada no ranking foi Indaiatuba, com 9,77. Em segu8dnio lugar aparece Jundiaí, com 9,54. Americana obteve 9,20 e Piracicaba conseguiu avaliação de 8,40.

Araraquara ficou com a nona posição, com 7,60, empatada com Franca e Limeira. Rio Claro obteve 7,03 de pontuação, aparecendo na 15º posição, empatada com Sorocaba.

Na classificação global do IDH Tradicional, que avalia somente saúde, educação e economia, São Carlos ficou em terceiro lugar com 9,47, ficando atrás somente de Indaiatuba (10) e Jundiaí (9,73). Nesta avaliação, Araraquara aparece em sétimo lugar, com 8,13 e Rio Claro em oitavo com a mesma pontuação.

Na classificação Global IDH Verde, que inclui saúde, educação, saúde e meio ambiente), São Carlos fica em quinto lugar com 8,40, em patada com Barueri, Limeira e São José dos Campos. Nesta avaliação, Araraquara ficou em quarto lugar, com 8,60. Rio Claro ficou em 15 º lugar com 7,20, juntamente com Santos.

Durante o evento também houve o lançamento das seguintes publicações desenvolvidas pelo NEC: “Comparação do Nível de Desenvolvimento dos Municípios Paulista de Maior Porte”; “Mobilidade Urbana e Tarifa Zero” e “Método NEC para Cálculo dos Custos e da Tarifa do Transporte Coletivo Urbano por Ônibus”, todos desenvolvidos por especialistas no assunto.

O idealizador do evento, o professor do Departamento de Transporte e trânsito da USP São Carlos, Antônio Clóvis Pinto “Coca” Ferraz, afirma que o estudo foi realizado há dois anos e agora foi totalmente atualizado. “São estudos importantes que avaliam o desempenho dos maiores municípios do Estado de Paulo em temas como educação, segurança, meio ambiente, mobilidade urbana, economia e finanças públicas, inclusive para ajudar na gestão das cidades. Às vezes não basta o recurso. Muitas vezes o que resolve é um melhor gerenciamento das receitas”, destaca ele.

Segundo Coca, as cidades que estão às margens das rodovias Washington Luís e Anhanguera são as que mais se destacam em desenvolvimento e as mais frágeis são as da Grande São Paulo e do Litoral Paulista. “Araraquara, São Carlos e Rio Claro são cidades com mais de 200 mil habitantes, que têm uma classificação diferenciada. Araraquara e São Carlos estão no patamar ‘ótimo’ e Rio Claro no patamar ‘bom”, explica ele.

Para o presidente da APM, Fred Guidoni, os estudos apresentados pelo NEC são muito importantes. “Estamos discutindo e levantando informações sobre aspectos da vida urbana fundamentais no Século XXI, entre eles mobilidade e sustentabilidade. Quando o professor Coca lidera um trabalho destes, que comprara o desenvolvimento das maiores cidades do Estado de São Paulo, medindo o nível de desenvolvimento, avaliando a situação do transporte urbano nas cidades. Temos que entender tudo isso, pois são informações importantes para espalharmos as boas ideias e projetos para outras cidades. O que é bom deve ser adaptado e copiado. A experiência é ótima”, comenta ele.

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL – MÉTODO NEC (Saúde, Educação, Segurança, Meio Ambiente, Mobilidade, Economia e Finanças Públicas)

MUNICÍPIO NOTA GLOBAL

1 – Indaiatuba 9,77

2 – Jundiaí 9,54

3 – Americana 9,20

4- Piracicaba 8,40

5- São Carlos 8.06

5 – São José do Rio Preto 8,06

7 – Campinas 7,83

7 – São José dos Campos 7,83

9 – Franca 7,60

9 – Limeira 7,60

9 – Araraquara 7,60

12 – Santos 7,49

12 – Barueri 7,49

14 São Bernardo do Campo 7,26

15 – Sorocaba 7,03

15 – Rio Claro 7,03

17 –Hortolândia 6,91

18 – São Paulo 6,80

19 – Ribeirão Preto 6,69

20 – Bauru 6,69

21 - Presidente Prudente 6,57

22 – Jacareí 6,46

23 – Marília 6,23

24 – Araçatuba 6,11

25 – Sumaré 6,00

26 – Taubaté 5,77

27 – Guarujá 5,43

27 – Mogi das Cruzes 5,43

27 – Osasco 5,43

27 – Praia Grande 5,43

31 – Cotia 5,20

32 – Mauá 4,97

32 Santo André 4,97

34 – Guarulhos 4,63

34 - Suzano 4,63

36 – Embu das Artes 4,51

37 – Diadema 4,40

38 – Itapevi 4,17

39 – Taboão da Serra 3,94

40 – Carapicuíba 3,71

40 – São Vicente 3,71

42 – Itaquaquecetuba 3,37

