São Carlos fica em 29º no ranking do emprego paulista em 2025

São Carlos é, nos primeiros nove meses de 2025, a vigésima nona entre os 645 municípios paulistas que mais geraram empregos. Os cinco principais setores da economia (agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços) abriram 2.917 vagas no período. Em setembro, São Carlos ficou no 35º lugar no ranking, com 239 empregos gerados, e, em doze meses, registrou 1.756 contratos de trabalho, ocupando a 34ª posição entre os campeões do emprego.
Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda e incluem apenas os empregos com carteira assinada, com acesso a todos os direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e na Constituição Federal de 1988.
O estado de São Paulo criou 486 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros nove meses deste ano. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de outubro de 2024 a setembro de 2025), foram 377 mil oportunidades. Só no mês de setembro, o saldo foi de 49 mil novos postos de trabalho.
Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,3% em setembro, 3,4% no acumulado do ano e 2,6% no acumulado de 12 meses.
“É uma imensa satisfação saber que quase 500 mil pessoas em nosso estado começaram a trabalhar com carteira assinada nos primeiros nove meses do ano. O bom resultado é reflexo direto da nossa economia, que está fortalecida em todos os setores, seja na indústria, no comércio, na construção civil ou nos serviços. Mais gente trabalhando é garantia de renda, de desenvolvimento e de prosperidade para as famílias”, afirmou o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Além disso, o estado criou 23% do total de vagas com carteira assinada do país em setembro, 28% do total nos primeiros nove meses e 27% no acumulado de 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação com maior saldo de vagas do país.
VEJA AS 50 CIDADES COM MAIOR SALDO DE VAGAS NO ACUMULADO DO ANO:
Sao Paulo: 128.254
Osasco: 20.943
Guarulhos: 16.722
Campinas: 9.019
Sorocaba: 8.830
Sao Jose dos Campos: 8.587
Santo Andre: 7.187
Barueri: 6.773
Matao: 6.542
Sao Bernardo do Campo: 6.462
Ribeirao Preto: 6.226
Jundiai: 6.070
Santos: 6.031
Bauru: 5.830
Franca: 4.627
Sao Caetano do Sul: 4.316
Taubate: 4.312
Sumare: 4.197
Sao Jose do Rio Preto: 4.148
Maua: 3.587
Limeira: 3.550
Piracicaba: 3.538
Tatui: 3.462
Bebedouro: 3.284
Mogi-Guacu: 3.248
Atibaia: 3.223
Diadema: 3.089
Cajamar: 2.927
Sao Carlos: 2.917
Cotia: 2.834
Birigui: 2.717
Mogi das Cruzes: 2.673
Presidente Prudente: 2.646
Itaquaquecetuba: 2.353
Paulinia: 2.195
Sao Jose do Rio Pardo: 2.151
Araraquara: 2.042
Marilia: 2.028
Botucatu: 2.024
Carapicuiba: 2.023
Jacarei: 2.021
Rio Claro: 1.932
Embu: 1.927
Pontal: 1.922
Monte Mor: 1.883
Capela do Alto: 1.880
Aracatuba: 1.854
Araras: 1.779
Indaiatuba: 1.769
Catanduva: 1.754