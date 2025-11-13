São Carlos fica em 29º no ranking do emprego paulista em 2025

Catedral centro de São Carlos -

São Carlos é, nos primeiros nove meses de 2025, a vigésima nona entre os 645 municípios paulistas que mais geraram empregos. Os cinco principais setores da economia (agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços) abriram 2.917 vagas no período. Em setembro, São Carlos ficou no 35º lugar no ranking, com 239 empregos gerados, e, em doze meses, registrou 1.756 contratos de trabalho, ocupando a 34ª posição entre os campeões do emprego.

Os dados são oficiais do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda e incluem apenas os empregos com carteira assinada, com acesso a todos os direitos previstos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e na Constituição Federal de 1988.

O estado de São Paulo criou 486 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros nove meses deste ano. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de outubro de 2024 a setembro de 2025), foram 377 mil oportunidades. Só no mês de setembro, o saldo foi de 49 mil novos postos de trabalho.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,3% em setembro, 3,4% no acumulado do ano e 2,6% no acumulado de 12 meses.

“É uma imensa satisfação saber que quase 500 mil pessoas em nosso estado começaram a trabalhar com carteira assinada nos primeiros nove meses do ano. O bom resultado é reflexo direto da nossa economia, que está fortalecida em todos os setores, seja na indústria, no comércio, na construção civil ou nos serviços. Mais gente trabalhando é garantia de renda, de desenvolvimento e de prosperidade para as famílias”, afirmou o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Além disso, o estado criou 23% do total de vagas com carteira assinada do país em setembro, 28% do total nos primeiros nove meses e 27% no acumulado de 12 meses. Assim, São Paulo se consolida como a unidade da Federação com maior saldo de vagas do país.

VEJA AS 50 CIDADES COM MAIOR SALDO DE VAGAS NO ACUMULADO DO ANO:

Sao Paulo: 128.254

Osasco: 20.943

Guarulhos: 16.722

Campinas: 9.019

Sorocaba: 8.830

Sao Jose dos Campos: 8.587

Santo Andre: 7.187

Barueri: 6.773

Matao: 6.542

Sao Bernardo do Campo: 6.462

Ribeirao Preto: 6.226

Jundiai: 6.070

Santos: 6.031

Bauru: 5.830

Franca: 4.627

Sao Caetano do Sul: 4.316

Taubate: 4.312

Sumare: 4.197

Sao Jose do Rio Preto: 4.148

Maua: 3.587

Limeira: 3.550

Piracicaba: 3.538

Tatui: 3.462

Bebedouro: 3.284

Mogi-Guacu: 3.248

Atibaia: 3.223

Diadema: 3.089

Cajamar: 2.927

Sao Carlos: 2.917

Cotia: 2.834

Birigui: 2.717

Mogi das Cruzes: 2.673

Presidente Prudente: 2.646

Itaquaquecetuba: 2.353

Paulinia: 2.195

Sao Jose do Rio Pardo: 2.151

Araraquara: 2.042

Marilia: 2.028

Botucatu: 2.024

Carapicuiba: 2.023

Jacarei: 2.021

Rio Claro: 1.932

Embu: 1.927

Pontal: 1.922

Monte Mor: 1.883

Capela do Alto: 1.880

Aracatuba: 1.854

Araras: 1.779

Indaiatuba: 1.769

Catanduva: 1.754

Leia Também