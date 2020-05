São Carlos está no “top 10” em ranking de colisões contra poste

Última colisão contra poste de energia registrada pelo São Carlos Agora foi no dia 16 na região do Damha. A motorista do Palio, Neide Gonçalves morreu. - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

São Carlos figura em um ranking nada interessante divulgado pela CPFL Paulista. Os números equivalem a 2019. No levantamento da empresa, a cidade aparece no “top 10” dos acidentes em que resultam colisão de veículos em postes.

Uma péssima notícia para os motoristas são-carlenses. Durante 365 dias, foram 104 acidentes que colocam a cidade em 8º lugar, a frente de Araraquara, que teve um a menos (103).

Na pesquisa elaborada pela companhia, mostra que foram registrados 5.125 acidentes na área de concessão, que abrange 234 municípios. O número total aponta média diária de 14 colisões contra postes, porém representa uma redução de 1,04% em relação a 2018, que somou 5.148 casos.

De acordo com o ranking, Campinas lidera com 503 acidentes. Na sequência aparece Ribeirão Preto (317), Piracicaba (241), São José do Rio Preto (237), Bauru (220), Franca (146), Sumaré (117), São Carlos (104), Araraquara (103) e Araçatuba (100).

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa da empresa, o gerente de saúde e segurança do trabalho da CPFL Energia, Marcos Vitor Lopes informa que “os acidentes contra postes constituem umas das principais causas de ocorrências na rede elétrica do grupo. Trabalhamos com ações de prevenção no trânsito, levando a nossa mensagem de segurança também aos nossos clientes", disse. “Nos casos em que a distribuidora identifica o culpado legal, este deve arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária. A substituição de um poste pode variar, dependendo do modelo, entre R$ 2 mil e R$ 3 mil”, diz o texto.

SEM ENERGIA

Outra informação que consta no levantamento fornecido pela companhia, as mais de 5 mil colisões envolvendo carro/poste em 2019, originaram 2.575 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia e geraram, em média, 4,4 horas de serviços da companhia no trabalho de substituição de poste, reconstrução de rede de distribuição e restabelecimento da energia.

CAMPANHA

Considerando os impactos para a população, seja na segurança do trânsito ou na qualidade do fornecimento de energia, a CPFL Energia, por meio da campanha Guardião da Vida, incentiva a discussão sobre o tema, a fim de promover uma reflexão sobre as atitudes no trânsito que poderiam ser evitadas, de modo a reduzir os acidentes. A campanha orienta algumas dicas para tornar o trânsito um ambiente mais seguro. Entre elas, manter o veículo com a manutenção em boas condições, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores. Além disso, pede que os motoristas não dirijam sob efeito de álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica. Segundo o informe, é importante ainda respeitar sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário.

