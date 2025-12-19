São Carlos está entre os 30 municípios que mais ganharam participação no PIB do Brasil

Região Central de São Carlos -

São Carlos registrou aumento de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional entre 2022 e 2023, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa PIB dos Municípios 2022–2023. O município aparece entre os 30 que mais ganharam participação no período, com crescimento de 0,01 ponto percentual, mantendo 0,2% do PIB do Brasil.

O resultado coloca São Carlos em posição de destaque em um cenário nacional marcado por mudanças na distribuição da atividade econômica. Enquanto municípios fortemente dependentes da indústria extrativa — especialmente da exploração de petróleo — perderam espaço, cidades com economias mais diversificadas e forte presença do setor de serviços conseguiram avançar.

De acordo com o IBGE, o desempenho de 2023 reflete um contexto conjuntural específico, no qual a retomada das atividades presenciais e o fortalecimento do setor de serviços, especialmente financeiros, favoreceram centros urbanos médios e grandes. Esse movimento ajudou a recompor a participação de municípios não capitais, após oscilações registradas durante e após a pandemia.

Participação dos municípios no PIB nacional (%) — Maiores ganhos Posição Município Diferença (p.p.)

2023–2022 Participação

2022 Participação

2023 1º São Paulo (SP) 0,36 9,4 9,7 2º Brasília (DF) 0,08 3,3 3,3 3º Porto Alegre (RS) 0,06 0,9 1,0 4º Rio de Janeiro (RJ) 0,05 3,8 3,8 5º Belo Horizonte (MG) 0,05 1,1 1,2 6º Manaus (AM) 0,04 1,1 1,2 7º Campinas (SP) 0,04 0,8 0,8 8º Goiânia (GO) 0,03 0,7 0,7 9º Cariacica (ES) 0,03 0,1 0,2 10º Guarulhos (SP) 0,03 0,9 0,9 11º Araruama (RJ) 0,03 0,1 0,1 12º São Caetano do Sul (SP) 0,03 0,2 0,2 13º Petrópolis (RJ) 0,02 0,2 0,2 14º Cajamar (SP) 0,02 0,2 0,3 15º Taubaté (SP) 0,02 0,2 0,2 16º Vitória da Conquista (BA) 0,02 0,1 0,1 17º Florianópolis (SC) 0,02 0,3 0,3 18º Salvador (BA) 0,02 0,7 0,7 19º Vitória (ES) 0,02 0,2 0,3 20º Cuiabá (MT) 0,02 0,3 0,4 21º Maceió (AL) 0,02 0,3 0,3 22º Santo Antônio dos Lopes (MA) 0,02 0,0 0,0 23º Boa Vista (RR) 0,02 0,2 0,2 24º Arraial do Cabo (RJ) 0,02 0,1 0,1 25º João Pessoa (PB) 0,02 0,2 0,3 26º Macapá (AP) 0,01 0,2 0,2 27º Paraty (RJ) 0,01 0,0 0,1 28º Itaguaí (RJ) 0,01 0,1 0,1 29º Viana (ES) 0,01 0,0 0,1 30º São Carlos (SP) 0,01 0,2 0,2

