São Carlos está entre os 30 municípios que mais ganharam participação no PIB do Brasil

São Carlos registrou aumento de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional entre 2022 e 2023, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa PIB dos Municípios 2022–2023. O município aparece entre os 30 que mais ganharam participação no período, com crescimento de 0,01 ponto percentual, mantendo 0,2% do PIB do Brasil.
O resultado coloca São Carlos em posição de destaque em um cenário nacional marcado por mudanças na distribuição da atividade econômica. Enquanto municípios fortemente dependentes da indústria extrativa — especialmente da exploração de petróleo — perderam espaço, cidades com economias mais diversificadas e forte presença do setor de serviços conseguiram avançar.
De acordo com o IBGE, o desempenho de 2023 reflete um contexto conjuntural específico, no qual a retomada das atividades presenciais e o fortalecimento do setor de serviços, especialmente financeiros, favoreceram centros urbanos médios e grandes. Esse movimento ajudou a recompor a participação de municípios não capitais, após oscilações registradas durante e após a pandemia.
|Posição
|Município
|Diferença (p.p.)
2023–2022
|Participação
2022
|Participação
2023
|1º
|São Paulo (SP)
|0,36
|9,4
|9,7
|2º
|Brasília (DF)
|0,08
|3,3
|3,3
|3º
|Porto Alegre (RS)
|0,06
|0,9
|1,0
|4º
|Rio de Janeiro (RJ)
|0,05
|3,8
|3,8
|5º
|Belo Horizonte (MG)
|0,05
|1,1
|1,2
|6º
|Manaus (AM)
|0,04
|1,1
|1,2
|7º
|Campinas (SP)
|0,04
|0,8
|0,8
|8º
|Goiânia (GO)
|0,03
|0,7
|0,7
|9º
|Cariacica (ES)
|0,03
|0,1
|0,2
|10º
|Guarulhos (SP)
|0,03
|0,9
|0,9
|11º
|Araruama (RJ)
|0,03
|0,1
|0,1
|12º
|São Caetano do Sul (SP)
|0,03
|0,2
|0,2
|13º
|Petrópolis (RJ)
|0,02
|0,2
|0,2
|14º
|Cajamar (SP)
|0,02
|0,2
|0,3
|15º
|Taubaté (SP)
|0,02
|0,2
|0,2
|16º
|Vitória da Conquista (BA)
|0,02
|0,1
|0,1
|17º
|Florianópolis (SC)
|0,02
|0,3
|0,3
|18º
|Salvador (BA)
|0,02
|0,7
|0,7
|19º
|Vitória (ES)
|0,02
|0,2
|0,3
|20º
|Cuiabá (MT)
|0,02
|0,3
|0,4
|21º
|Maceió (AL)
|0,02
|0,3
|0,3
|22º
|Santo Antônio dos Lopes (MA)
|0,02
|0,0
|0,0
|23º
|Boa Vista (RR)
|0,02
|0,2
|0,2
|24º
|Arraial do Cabo (RJ)
|0,02
|0,1
|0,1
|25º
|João Pessoa (PB)
|0,02
|0,2
|0,3
|26º
|Macapá (AP)
|0,01
|0,2
|0,2
|27º
|Paraty (RJ)
|0,01
|0,0
|0,1
|28º
|Itaguaí (RJ)
|0,01
|0,1
|0,1
|29º
|Viana (ES)
|0,01
|0,0
|0,1
|30º
|São Carlos (SP)
|0,01
|0,2
|0,2