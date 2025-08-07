São Carlos está entre as 50 cidades de SP que mais geraram empregos em junho

Centro de São Carlos - Crédito: divulgação/ACISC

São Carlos segue se consolidando como uma das cidades do interior paulista com maior saldo positivo na geração de empregos formais. De acordo com dados da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, o município gerou 2.224 novas vagas com carteira assinada entre julho de 2024 e junho de 2025. No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram 1.834 novos postos de trabalho criados.

Somente no mês de junho, São Carlos registrou saldo positivo de 248 contratações, figurando na vigésima nova posição entre as 50 cidades com melhor desempenho no Estado de São Paulo. O bom resultado reforça o papel estratégico do município no mercado de trabalho paulista, especialmente nos setores de serviços, comércio e indústria.

O Estado de São Paulo, por sua vez, lidera o ranking nacional de geração de empregos, com mais de 350 mil vagas criadas no primeiro semestre de 2025 — uma média de duas mil por dia. No acumulado de 12 meses, o estado foi responsável por 27% das novas vagas criadas em todo o país, totalizando 425.394 admissões formais.

Entre os setores com maior número de contratações em junho, destacam-se os serviços (23.013 vagas), comércio (9.109), e as atividades administrativas e complementares (8.294). A indústria também segue em recuperação, com 642 novos empregos criados no mês.

Outro dado positivo para os trabalhadores paulistas é o salário médio de admissão: R$ 2.588,70 em junho, o mais alto do Brasil, superando a média nacional de R$ 2.278,37.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em junho:

São Paulo: 16.859 Barueri: 3.634 Osasco: 2.511 Guarulhos: 1.903 São José dos Campos: 1.618 Matão: 916 Bebedouro: 887 Santos: 754 Araçatuba: 704 Embu: 533 Espírito Santo do Pinhal: 466 Franca: 442 Capela do Alto: 436 Mauá: 407 Cajamar: 371 São José do Rio Pardo: 362 São Bernardo do Campo: 347 Araraquara: 325 Presidente Prudente: 322 São Caetano do Sul: 322 Carapicuíba: 302 Franco da Rocha: 287 Jacareí: 283 Botucatu: 280 Itápolis: 278 Taubaté: 261 Itapeva: 257 Itaquaquecetuba: 257 São Carlos: 248 Monte Azul Paulista: 233 Birigui: 230 São José do Rio Preto: 219 Ribeirão Preto: 216 Atibaia: 201 Colômbia: 198 Regente Feijó: 197 Jundiaí: 193 Jandira: 185 Buri: 183 Caçapava: 181 Salto: 180 Cosmópolis: 177 Tremembé: 168 Iracemápolis: 161 Angatuba: 160 Mogi-Guaçu: 157 Ubirajara: 155 Igarapava: 151 Tatuí: 151 Bertioga: 147

