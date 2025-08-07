São Carlos está entre as 50 cidades de SP que mais geraram empregos em junho

São Carlos segue se consolidando como uma das cidades do interior paulista com maior saldo positivo na geração de empregos formais. De acordo com dados da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, o município gerou 2.224 novas vagas com carteira assinada entre julho de 2024 e junho de 2025. No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram 1.834 novos postos de trabalho criados.
Somente no mês de junho, São Carlos registrou saldo positivo de 248 contratações, figurando na vigésima nova posição entre as 50 cidades com melhor desempenho no Estado de São Paulo. O bom resultado reforça o papel estratégico do município no mercado de trabalho paulista, especialmente nos setores de serviços, comércio e indústria.
O Estado de São Paulo, por sua vez, lidera o ranking nacional de geração de empregos, com mais de 350 mil vagas criadas no primeiro semestre de 2025 — uma média de duas mil por dia. No acumulado de 12 meses, o estado foi responsável por 27% das novas vagas criadas em todo o país, totalizando 425.394 admissões formais.
Entre os setores com maior número de contratações em junho, destacam-se os serviços (23.013 vagas), comércio (9.109), e as atividades administrativas e complementares (8.294). A indústria também segue em recuperação, com 642 novos empregos criados no mês.
Outro dado positivo para os trabalhadores paulistas é o salário médio de admissão: R$ 2.588,70 em junho, o mais alto do Brasil, superando a média nacional de R$ 2.278,37.
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em junho:
- São Paulo: 16.859
- Barueri: 3.634
- Osasco: 2.511
- Guarulhos: 1.903
- São José dos Campos: 1.618
- Matão: 916
- Bebedouro: 887
- Santos: 754
- Araçatuba: 704
- Embu: 533
- Espírito Santo do Pinhal: 466
- Franca: 442
- Capela do Alto: 436
- Mauá: 407
- Cajamar: 371
- São José do Rio Pardo: 362
- São Bernardo do Campo: 347
- Araraquara: 325
- Presidente Prudente: 322
- São Caetano do Sul: 322
- Carapicuíba: 302
- Franco da Rocha: 287
- Jacareí: 283
- Botucatu: 280
- Itápolis: 278
- Taubaté: 261
- Itapeva: 257
- Itaquaquecetuba: 257
- São Carlos: 248
- Monte Azul Paulista: 233
- Birigui: 230
- São José do Rio Preto: 219
- Ribeirão Preto: 216
- Atibaia: 201
- Colômbia: 198
- Regente Feijó: 197
- Jundiaí: 193
- Jandira: 185
- Buri: 183
- Caçapava: 181
- Salto: 180
- Cosmópolis: 177
- Tremembé: 168
- Iracemápolis: 161
- Angatuba: 160
- Mogi-Guaçu: 157
- Ubirajara: 155
- Igarapava: 151
- Tatuí: 151
- Bertioga: 147