São Carlos está entre as 50 cidades de SP que mais geraram empregos em junho

07 Ago 2025 - 07h07Por Da redação
Centro de São Carlos - Crédito: divulgação/ACISCCentro de São Carlos - Crédito: divulgação/ACISC

São Carlos segue se consolidando como uma das cidades do interior paulista com maior saldo positivo na geração de empregos formais. De acordo com dados da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, o município gerou 2.224 novas vagas com carteira assinada entre julho de 2024 e junho de 2025. No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram 1.834 novos postos de trabalho criados.

Somente no mês de junho, São Carlos registrou saldo positivo de 248 contratações, figurando na vigésima nova posição entre as 50 cidades com melhor desempenho no Estado de São Paulo. O bom resultado reforça o papel estratégico do município no mercado de trabalho paulista, especialmente nos setores de serviços, comércio e indústria.

O Estado de São Paulo, por sua vez, lidera o ranking nacional de geração de empregos, com mais de 350 mil vagas criadas no primeiro semestre de 2025 — uma média de duas mil por dia. No acumulado de 12 meses, o estado foi responsável por 27% das novas vagas criadas em todo o país, totalizando 425.394 admissões formais.

Entre os setores com maior número de contratações em junho, destacam-se os serviços (23.013 vagas), comércio (9.109), e as atividades administrativas e complementares (8.294). A indústria também segue em recuperação, com 642 novos empregos criados no mês.

Outro dado positivo para os trabalhadores paulistas é o salário médio de admissão: R$ 2.588,70 em junho, o mais alto do Brasil, superando a média nacional de R$ 2.278,37.

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em junho:

  1. São Paulo: 16.859
  2. Barueri: 3.634
  3. Osasco: 2.511
  4. Guarulhos: 1.903
  5. São José dos Campos: 1.618
  6. Matão: 916
  7. Bebedouro: 887
  8. Santos: 754
  9. Araçatuba: 704
  10. Embu: 533
  11. Espírito Santo do Pinhal: 466
  12. Franca: 442
  13. Capela do Alto: 436
  14. Mauá: 407
  15. Cajamar: 371
  16. São José do Rio Pardo: 362
  17. São Bernardo do Campo: 347
  18. Araraquara: 325
  19. Presidente Prudente: 322
  20. São Caetano do Sul: 322
  21. Carapicuíba: 302
  22. Franco da Rocha: 287
  23. Jacareí: 283
  24. Botucatu: 280
  25. Itápolis: 278
  26. Taubaté: 261
  27. Itapeva: 257
  28. Itaquaquecetuba: 257
  29. São Carlos: 248
  30. Monte Azul Paulista: 233
  31. Birigui: 230
  32. São José do Rio Preto: 219
  33. Ribeirão Preto: 216
  34. Atibaia: 201
  35. Colômbia: 198
  36. Regente Feijó: 197
  37. Jundiaí: 193
  38. Jandira: 185
  39. Buri: 183
  40. Caçapava: 181
  41. Salto: 180
  42. Cosmópolis: 177
  43. Tremembé: 168
  44. Iracemápolis: 161
  45. Angatuba: 160
  46. Mogi-Guaçu: 157
  47. Ubirajara: 155
  48. Igarapava: 151
  49. Tatuí: 151
  50. Bertioga: 147

