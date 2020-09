São Carlos está em estado de alerta e médica dá dicas para encarar a baixa umidade do ar

Ana Cecília: “As medidas preventivas ideais envolvem cuidados pessoais e cuidados com o ambiente” - Crédito: Alessandra Kuba

Até domingo pelo menos, a meteorologia indica que não há previsão de chuvas em São Carlos. Pior: o clima permanece seco e a baixa umidade do ar, coloca a cidade em estado de alerta (variação de 12% a 20%). O estado mais crítico está sendo o período da tarde diariamente, com uma média de 13%.

As queimadas constantes em terrenos piora ainda mais a qualidade e em época de pandemia da Covid-19 a atenção redobra. Este é o alerta da médica Ana Cecília Lessa, coordenadora da Clínica Médica da Santa Casa.

Em uma entrevista ao São Carlos Agora, ela dá dicas de como as pessoas devam se comportar, orientando a ingerir muita água e frutas. Alimentos leves também são os mais ideais nesta época do ano. A médica orienta ainda uma atenção especial em relação às gestantes, crianças e idosos, considerada uma população mais vulnerável.

Ana Cecília relata na entrevista que os sintomas mais frequentes relacionados à baixa umidade do ar, é a dor de garganta, tosse, coriza, espirros, dores de cabeça e sangramento no nariz. “No geral, os sintomas são os mesmos, mas podem ser mais intensos requerendo intervenção mais precoce”, orientou.

A ENTREVISTA

No intuito de orientar a população, Ana Cecília foi sabatinada pelo portal e, cordialmente respondeu todas as questões.

São Carlos Agora - O inverno é caracterizado por clima ameno, estiagem e consequentemente baixa umidade do ar. Quais as medidas preventivas consideradas ideais para o ser humano?

Ana Cecília Lessa - As medidas preventivas ideais envolvem cuidados pessoais e cuidados com o ambiente.

Como cuidado pessoal, temos:

- Lavagem frequente das mãos.

- Manter o corpo hidratado com adequada ingestão de água, ainda que sem sentir sede.

- Aplicação de soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento de mucosas.

- Evitar a prática de exercícios físicos entre 10h e 16h (horário em que, habitualmente, a umidade do ar está mais baixa).

Como cuidado com o ambiente, temos:

- Colocar toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos cômodos da casa, especialmente nos quartos.

- Evitar aglomerações e a longa permanência em ambientes fechados.

- Manter a casa arejada e limpa.

- Procurar utilizar panos úmidos para a limpeza da casa.

- Não queimar lixo ou provocar queimadas por descuido/desatenção (bitucas de cigarro, por exemplo).

SCA - Crianças, gestantes e idosos requerem uma atenção maior? Por quê?

Ana Cecília Lessa - Sim, porque são populações mais vulneráveis aos sinais e sintomas relacionados à baixa umidade do ar, como dor de garganta, tosse, coriza, espirros, dores de cabeça e sangramento no nariz. No geral, os sintomas são os mesmos, mas podem ser mais intensos requerendo intervenção mais precoce.

SCA - Qual a alimentação ideal para as crianças e adultos?

Ana Cecília Lessa - O ideal é ingerir bastante água e dar preferência a alimentos leves e de fácil digestão, como frutas ricas em água (melancia, melão, laranja), sucos naturais de frutas e vegetais.

SCA - Devido ao ressecamento da pele, há necessidade de alguma hidratação?

Ana Cecília Lessa - Sim. A ingestão de água em quantidade adequada já ameniza os sintomas de ressecamento da pele. Mas o uso de hidratantes corporais após o banho ou antes de dormir pode melhorar ainda mais a sensação de pele seca.

SCA - Para aqueles que gostam de atividades físicas e recreativas. Qual o melhor horário? Qual o tempo ideal quando for realizadas tais atividades?

Ana Cecília Lessa - O ideal é que o período entre 10h e 16h seja evitado, por ser um período de menor umidade do ar. A prática de atividades físicas antes das 10h ou após as 17h, por até 60 minutos, é a melhor escolha.

SCA - Quando ocorrem queimadas, o que deixa a qualidade do ar ainda pior, quais as medidas que as pessoas que estão perto da fumaça devem tomar?

Ana Cecília Lessa - No geral, se for possível evitar permanecer próximo a locais onde as queimadas ocorrem, é o melhor. Outras medidas que também auxiliam é ingerir bastante água, umedecer narinas e olhos com soro fisiológico e procurar umedecer o ambiente com tolhas molhadas, bacias de água ou vaporizadores.

Vale de novo destacar que também é importante se atentar para não provocar queimadas por desatenção (queimar lixo, deixar bituca de cigarro acesa).

SCA - Umidificador nas casas é uma saída para tornar a qualidade do ar melhor? De fato auxilia a respiração?

Ana Cecília Lessa - Sim, é umas das alternativas, apesar de não ser a única. Utilizar tolhas molhadas ou bacias de água também ajuda a umedecer o ambiente.

SCA - Em época de pandemia da Covid-19 a baixa umidade de ar é ainda mais comprometedora? Os cuidados teriam que ser maiores?

Ana Cecília Lessa - Sim. O tempo seco é a época do ano em que há maior entrada de micro-organismos, vírus e poeira no organismo e, portanto, as pessoas devem ficar atentas com alguns sintomas iniciais. Febre alta ou falta de ar são sempre sinais de alerta. Além disso, caso algum outro sintoma se estenda por dois ou três dias, é importante procurar a ajuda médica.

SCA - De acordo com a meteorologia, há possibilidade de chuva somente na próxima semana. A umidade do ar em São Carlos será de 13% a 19%. Como as pessoas devem se comportar neste período de estiagem?

Ana Cecília Lessa - Reforço todos os cuidados que citei até aqui: tomar bastante água, dar preferência a uma alimentação leve, praticar atividade física até as 9h ou após as 17h, umedecer olhos e nariz e procurar deixar o ambiente mais úmido com bacias de água, tolhas molhadas ou vaporizadores. Ainda, em meio a pandemia do novo coronavírus, reforçar o isolamento social, lavagem frequente das mãos e uso rotineiro de máscaras.

