Vacina da dengue começa a faltar da rede privada de São Carlos

Nas primeiras semanas de 2024, o Brasil registrou um acumulado de 217.841 casos prováveis de dengue. São 15 mortes confirmadas e 149 em investigação. Os dados são do Ministério da Saúde e São Carlos segue na mesma linha, com a doença avançando entre a população e na tarde desta terça-feira, 6, foi aplicada a última dose do imunizante na rede privada. Hoje, o município começa a sofrer com a escassez do imunizante.

O São Carlos Agora foi em busca de informações e na manhã desta quarta-feira, 7, entrevistou o supervisor da Rede Rosário, Ricardo César Pandofelli, 41 anos. A empresa conta com 19 farmácias em São Carlos e possui aproximadamente 300 colaboradores.

Com o aumento da dengue, causada pelo Aedes aegypti, ele informou que na tarde de terça-feira, 6, foi aplicada a última dose do primeiro lote de 24 unidades da Qdenga, produzida pelo Laboratório Takeda e que protege contra os quatro sorotipos vivos do vírus da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Ela pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos. A administração é realizada em duas doses, com um intervalo de 3 meses entre elas. Após esta segunda dose, o esquema vacinal é completo e não há necessidade de mais doses. A eficiência na proteção é de 95%.

Pandolfelli disse que a Rede Rosário começou a trabalhar com a vacina contra a dengue há 15 dias. Porém, com os crescentes casos, notou uma procura maior. “Por exemplo, realizamos diariamente aproximadamente 10 testes diários e está constatado um aumento de casos que chega aos 25% na cidade”, comentou.

Comercialização

Pandolfelli salientou que hoje, em São Carlos, não há vacina da dengue na rede privada de farmácias. Isso pelo fato da comercialização ter começado recentemente e o laboratório Takeda, que produz o imunizante, não conseguir atender a demanda. “Existe o receio de um desabastecimento para compor a rede privada”, disse, salientando que em breve deve receber mais 36 doses de um segundo lote. “O agendamento na Rede Rosário está em aberto para as pessoas que quiserem se imunizar”, disse o supervisor, salientando ainda que pode tomar qualquer pessoa que tenha tido ou não, contato com a dengue.

Preço da vacina

Indagado sobre o preço do imunizante, Pandolfelli salientou que a Rede Rosário comercializa a Qdenga por R$ 349,00 e ela pode ser paga em até três vezes no cartão de crédito.

Por fim, salientou que a Rede Rosário possui uma sala de vacinação com todos os requisitos exigidos pela Vigilância Sanitária.

