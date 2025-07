São Carlos enfrenta queda de R$ 40 milhões na arrecadação no 1º semestre

O secretário municipal de Fazenda, Mario Antunes: de receita prevista para entrar nos cofres municipais era de R$ 579 milhões, mas foram arrecadados apenas R$ 539 milhões - Crédito: sca

A arrecadação de São Carlos caiu 8%, o equivalente a R$ 40 milhões, no primeiro semestre de 2025. O montante de receita previsto para entrar nos cofres municipais era de R$ 579 milhões, mas foram arrecadados apenas R$ 539 milhões. As informações são da Secretaria Municipal de Fazenda.

A arrecadação total no primeiro semestre de 2025, considerando todas as fontes, é aproximadamente 8% superior à do mesmo período de 2024. No entanto, identificam-se quedas pontuais relevantes, como a redução no repasse do SUS, de R$ 5 milhões; a redução na transferência do Salário-Educação (QSE), de R$ 700 mil; e a redução do repasse do FNAS, de R$ 800 mil.

Além disso, de acordo com o secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, em comparação com o orçamento de 2025, observam-se quedas de 15% na arrecadação do IPTU, 5% na arrecadação do ISS, 6% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM – Governo Federal) e 5% nos repasses do ICMS (Governo Estadual).

“Diante da frustração de receitas orçadas, torna-se necessário o contingenciamento de dotações orçamentárias, visando ao equilíbrio entre receitas e despesas públicas”, explica o secretário Antunes.

R$ 456 MILHÕES ATÉ ABRIL – A Fazenda Municipal de São Carlos havia arrecadado R$ 456.443.059,43 até o dia 23 de abril. Os dados são oficiais da Secretaria Municipal de Fazenda. A previsão é que o Poder Executivo, sem contar as autarquias, fundações e empresa de economia mista, arrecade, até o final do ano, um total de R$ 1.506.590.393,56.

As receitas são provenientes de impostos, taxas e contribuições municipais, repasses dos governos estadual e federal e outros tributos menos relevantes. Do total arrecadado até agora, R$ 80.577.623,97 vieram do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), R$ 92.933.132,38 do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana), R$ 59.026.417,47 do ISS (Imposto Sobre Serviços), R$ 43.968.046,44 do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), R$ 52.828.583,13 do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e R$ 6,8 milhões do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, no segundo semestre do ano passado, o projeto de lei que estabeleceu o orçamento fiscal do município para o ano de 2025 no valor de R$ 2.274.173.068,71, incluindo também a PROHAB, o SAAE, a FESC e a Fundação Pró-Memória. O orçamento também prevê repasses no montante de R$ 400 milhões por parte dos governos estadual e federal ao SAAE para obras de combate às enchentes.

