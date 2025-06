São Carlos encerra "Campanha Maio Amarelo" com ações educativas

Encerramento Maio Amarelo - Crédito: Maycon Maximino

Foi realizada na última sexta-feira (30), na avenida São Carlos, o encerramento da Campanha Maio Amarelo 2025. Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", a iniciativa, promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o DETRAN-SP, Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal e outras instituições, marcou um mês de atividades voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito.

A campanha, de abrangência nacional, tem como foco alertar a população para os riscos da imprudência nas vias urbanas e rodovias. Em São Carlos, o encerramento aconteceu na Praça do Mercado Municipal e contou com uma série de ações educativas. Destaque para a versão ampliada da Mini Cidade do Trânsito, que proporcionou interações práticas e simulações voltadas principalmente ao público infantil e familiar, reforçando de forma lúdica e pedagógica os cuidados no trânsito.

Ao longo do mês de maio, diversas atividades foram realizadas na cidade, como palestras, blitz educativas, distribuição de materiais informativos e ações com alunos da rede municipal. Os organizadores reforçaram que a redução de acidentes e a preservação da vida são metas que dependem do comprometimento de toda a sociedade.

"O Maio Amarelo é um alerta, um chamado à responsabilidade. Precisamos desacelerar não apenas no volante, mas na rotina, para valorizar o que temos de mais precioso: a vida", destacou um dos coordenadores da campanha.

