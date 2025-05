São Carlos é selecionada para projeto nacional de qualificação da vigilância sanitária

Crédito: divulgação

O município de São Carlos foi um dos escolhidos entre os 5.570 municípios brasileiros para integrar o Projeto IntegraVISA, uma iniciativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O lançamento oficial do projeto aconteceu nesta sexta-feira (9/5), com a realização da Oficina de Lançamento, reunindo profissionais da área da saúde;

O IntegraVISA tem como objetivo qualificar e harmonizar as ações da Vigilância Sanitária nos municípios, promovendo alinhamento com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e com as melhores práticas regulatórias internacionais. A expectativa é de que o projeto fortaleça a segurança de produtos e serviços de saúde e contribua para o reconhecimento do sistema regulatório brasileiro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante a oficina, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, o secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins, Maria Fernanda Cereda, Supervisora da Vigilância Sanitária, além da equipe técnica da unidade.

Para o secretário Leandro Pilha, a escolha de São Carlos é motivo de orgulho e reforça a qualidade do trabalho já realizado no município.

"Fazer parte do IntegraVISA coloca São Carlos em destaque no cenário nacional e nos dá a oportunidade de aprimorar ainda mais as ações da Vigilância Sanitária. Essa é uma conquista coletiva, fruto do empenho da nossa equipe e do compromisso com a saúde pública de qualidade do prefeito Netto Donato", destacou Pilha.

Com a adesão ao projeto, São Carlos passa a ter acesso a capacitações, ferramentas de gestão e apoio técnico para fortalecer suas ações de fiscalização, orientação e regulação sanitária.

