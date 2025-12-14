São Carlos é selecionada no Novo PAC e garante quase R$ 100 milhões para água e esgoto

Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato anunciou no começo da noite deste sábado (13/12), no Paço Municipal, que o Ministério das Cidades, através de portaria 1.421, de 9 de dezembro de 2025, assinada pelo Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, selecionou a cidade de São Carlos com aporte de recursos no valor de cerca de R$ 100 milhões dentro das propostas habilitadas no processo seletivo para contratação de operações de crédito para a execução de saneamento, na modalidade Abastecimento de Água - Urbano, para Mutuários Públicos, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC. Ao todo, são 68 propostas encaminhadas contempladas.

CESTA DE RECURSOS: QUASE R$ 100 MILHÕES - A verba total para São Carlos prevê ampliação do SES – Sistema de Esgotamento Sanitário dos empreendimentos Porto Royale, na margem direita do Córrego Santa Maria com R$ 1.266.954,56; implantação do SES na sede municipal R$ 38.718.914,52; ampliação do SAA - Sistema de Abastecimento de Água na sede municipal - Porto Royale R$ 9.957.823,26; ampliação do SAA na sede municipal - Salto do Monjolinho R$ 9.174.115,38; ampliação do SAA na sede municipal R$ 28.092.298,70; melhorias do SAA na sede municipal contemplando a reforma dos filtros da ETA Vila Pureza 12.369.312,80, totalizando R$ 99.579.419,22.

O presidente do SAAE, Derike Contri, agradeceu ao prefeito Netto Donato o pedido expresso para que a equipe de governo elaborasse os projetos e enviasse ao Governo Federal com a expectativa de êxito e sucesso no retorno. “Foi a partir da determinação do prefeito Netto Donato que o sucesso da demanda culminasse com essa resposta. Qual cidade não gostaria de estar contemplada com quase R$ 100 milhões para ajudar no abastecimento? Nós estamos! Nós conseguimos! É mérito dele, prefeito, e de cada um dos 265 mil moradores da cidade”.

Ao fazer o anúncio, com entusiasmo, no começo da noite deste sábado, 13/12, o prefeito Netto Donato, acompanhado pelo presidente do SAAE, Derike Contri, e demais membros da administração municipal, ressaltou que a conquista é uma prova inequívoca de que São Carlos dá, mais uma vez, demonstração inquestionável de que a Prefeitura trabalha com planejamento e elaboração de projetos e propostas e que têm alvo preciso: a melhoria da qualidade de vida da população.

“Esta seleção de nossa cidade para aporte significativo e imprescindível de recursos via PAC demonstra, de forma clara, transparente e inquestionável, que nossa atuação tem foco preciso no alvo de uma das maiores demandas de São Carlos, que é a garantia do abastecimento de água, todos os dias e todas as noites, para uma parcela cada vez maior dos moradores da cidade, do centro aos bairros. É um prazer ser o porta-voz e, ao mesmo tempo, o prefeito protagonista desta conquista. Parabéns, São Carlos!” , comemorou o prefeito Netto Donato.

