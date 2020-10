São Carlos e região podem ganhar o Consulado Honorário de Portugal

Deputado da Assembleia da República Portuguesa, Paulo Porto Fernandes esteve em São Carlos - Crédito: Divulgação

São Carlos poderá, em um futuro muito próximo, acolher o restabelecimento do Consulado Honorário de Portugal na cidade e região, preenchendo assim um vazio existente deixado pelo extraordinário trabalho desenvolvido pelo último Cônsul Honorário em nossa cidade, Óscar Ferreira, falecido em 2000, esposo da não menos extraordinária professora portuguesa, Dona Carminda Nogueira de Castro Ferreira, falecida em 2010, cujo trabalho em nossa cidade deixou marcas profundas.

A possibilidade do restabelecimento do Consulado Honorário de Portugal em São Carlos e região foi sublinhado pelo Deputado da Assembleia da República Portuguesa, Paulo Porto Fernandes (Círculo Fora da Europa), em visita efetuada à Casa de Portugal de São Carlos no passado dia 14, onde foi recebido pela diretoria e restantes órgãos sociais da instituição. Sobre esse assunto, Paulo Porto informou que já teve uma conversa com o novo embaixador de Portugal no Brasil: “De fato, eu e o embaixador já conversamos sobre esse assunto e será feito um estudo para que esse Consulado Honorário seja reativado aqui em São Carlos e que seja nomeado um novo Cônsul Honorário, bem como a necessidade de se nomear um novo Cônsul Honorário em Campinas, devido ao falecimento, este ano, do Dr. João Antonio Serra, que detinha a função”, destacou Paulo Porto.

Para o parlamentar português, que sublinhou que sua visita se concentrou em fazer um levantamento sobre as necessidades da comunidade portuguesa e luso-descendente residente em São Carlos e região, o Consulado Honorário de Portugal em São Carlos não só é fundamental para congregar e apoiar a comunidade portuguesa e luso descendente residente na cidade e região, como também para servir de facilitador nas relações bilaterais entre os dois países, principalmente nas áreas de investimentos empresariais em Portugal, ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, sendo a Casa de Portugal de São Carlos a entidade que melhor posição detém para avançar com esses objetivos: “A Casa de Portugal de São Carlos abrange uma área enorme no interior do estado de São Paulo e ela é, de fato, um braço do Estado Português, desempenhando agora o papel provisório de Consulado Honorário. Daí, a enorme importância da sua existência, não só no apoio à comunidade portuguesa e luso-descendente, como no apoio à sociedade como um todo”.

A Casa de Portugal de São Carlos está já ultimando o processo de criação de sua sede-social, que ficará localizada no centro da cidade.

