São Carlos é pré-selecionada em programa de segurança viária do Detran-SP

O município de São Carlos foi pré-selecionado na primeira fase do Programa Respeito à Vida (PraVida), iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) voltada à promoção da segurança viária e à redução de mortes e lesões no trânsito em todo o estado.

A participação do município ocorreu por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, responsável pela elaboração e submissão das propostas técnicas, todas alinhadas às diretrizes estabelecidas pelo Detran-SP. Nesta etapa inicial, São Carlos obteve aprovação em todos os componentes avaliados, demonstrando capacidade técnica e institucional na formulação de ações estruturadas de segurança viária, em conformidade com os critérios exigidos pelo programa.

O PraVida incentiva os municípios paulistas a desenvolverem projetos estratégicos voltados à construção de um trânsito mais seguro, com base em dados técnicos, capacitação profissional e diretrizes modernas de segurança viária, alinhadas às melhores práticas nacionais e internacionais.

O programa está estruturado em três eixos principais:

Vias seguras, com apoio a intervenções de desenho urbano e viário;

Educação, voltada à capacitação técnica das equipes municipais e à promoção de uma cultura de respeito no trânsito;

Fiscalização, que oferece suporte técnico para a qualificação das ações fiscalizatórias.

Com a pré-seleção, São Carlos avança para a próxima fase do PraVida, que prevê o aprofundamento técnico e o detalhamento das propostas apresentadas.

Para o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, a participação no programa representa um avanço significativo no fortalecimento das políticas públicas de mobilidade e segurança viária, reafirmando o compromisso do município com a preservação de vidas e a melhoria contínua do sistema de mobilidade urbana.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância do reconhecimento.“Essa pré-seleção no Programa Respeito à Vida é um reconhecimento do trabalho técnico e responsável que vem sendo desenvolvido pela nossa equipe. Segurança viária é, acima de tudo, preservação de vidas. Participar de um programa estruturado como o PraVida nos permite avançar com planejamento, dados e ações integradas, fortalecendo a educação no trânsito, a fiscalização e as intervenções viárias. São Carlos segue comprometida em construir um trânsito mais seguro, humano e eficiente para todos”, afirmou.

