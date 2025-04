São Carlos e Ibaté registram chuva forte na tarde desta sexta-feira

Compartilhar no facebook

Chuva na estrada requer mais atenção dos motoristas - Crédito: divulgação

A tarde desta sexta-feira (25) é marcada por chuva forte em São Carlos e Ibaté. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, os radares registram precipitações mais intensas especialmente na zona norte.

A instabilidade é provocada pela presença de um centro de baixa pressão sobre o continente, aliado à passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral paulista. As temperaturas permanecem amenas ao longo do dia.

Segundo o IPMET, há previsão de novas pancadas de chuva no sábado (26), porém com menor intensidade.

