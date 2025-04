São Carlos é contemplada com dois ônibus escolares acessíveis do governo do Estado

Crédito: Divulgação

O município de São Carlos foi contemplado com dois ônibus escolares acessíveis, entregues pelo Governo do Estado de São Paulo como parte de um pacote de investimentos destinados à área da educação. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 9, durante cerimônia oficial em São Paulo, que contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, e do secretário de Relações Legislativas, Waldomiro Bueno. Ambos representaram o prefeito Netto Donato no evento.

Os recursos estaduais contemplam diversas ações, como reformas e construções de unidades escolares, aquisição de equipamentos, entrega de ônibus escolares, ampliação do programa Prontos pro Mundo e continuidade do processo de climatização das escolas da rede estadual.

De acordo com o vice-prefeito Roselei Françoso, os ônibus foram viabilizados por meio de emendas parlamentares. “Um dos veículos é resultado da articulação do deputado Sebastião Santos, a pedido do vereador Paulo Vieira. O outro foi conquistado por meio de emenda do deputado Coronel Telhada. Cada veículo tem valor estimado em R$ 450 mil e ambos são adaptados para garantir acessibilidade”, destacou.

O prefeito Netto Donato comemorou os avanços e destacou o comprometimento da atual gestão com a educação. “Estamos completando menos de 100 dias de administração e já temos resultados concretos para mostrar. São conquistas importantes para a educação de São Carlos. Recentemente, enviamos 21 propostas para o PAC 2025 — fomos o terceiro município paulista que mais apresentou projetos. Agora, também estamos recebendo esses dois ônibus acessíveis que vão fortalecer a mobilidade e a inclusão dos nossos alunos. Agradeço aos deputados parceiros que têm nos ajudado a tirar do papel ações importantes para nossa cidade”, afirmou.

Nesta quinta-feira, 10, o município já retira um dos ônibus e no dia 23 de abril busca o segundo veículo.

