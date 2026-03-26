SÃ£o Carlos Ã© contemplada com 826 crÃ©ditos do Casa Paulista para compra da casa prÃ³pria

Para a cidade de Araraquara foram liberadas cartas de crÃ©dito no valor de R$ 10 mil. JÃ¡ para SÃ£o Carlos (826) foram liberadas as com valor de R$ 11 mil. - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o SDUH

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (26), a liberação de 12,4 mil novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) por meio do programa Casa Paulista, com investimento superior a R$ 159 milhões. A medida contempla diversas regiões do estado e traz impacto direto para São Carlos, que foi destaque na Região Administrativa Central.

Ao todo, São Carlos receberá 826 cartas de crédito, cada uma no valor de R$ 11 mil, destinadas a famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel. O investimento faz parte de um pacote regional de R$ 9,3 milhões, que também inclui o município de Araraquara, contemplado com 30 cartas no valor de R$ 10 mil cada.

O benefício é voltado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos e funciona como um subsídio que pode ser utilizado na entrada do financiamento habitacional ou na redução das parcelas. O programa é operado pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SDUH), com financiamentos realizados pela Caixa Econômica Federal, utilizando recursos do FGTS.

Na prática, o modelo permite que o valor da carta de crédito seja somado a outros benefícios habitacionais e ao saldo do FGTS, ampliando as chances de acesso à casa própria, especialmente para famílias de menor renda.

Dados do próprio programa indicam que, em 2025, a renda média das famílias beneficiadas foi de R$ 2,8 mil — significativamente inferior à renda de R$ 5,2 mil registrada entre compradores que adquiriram imóveis sem o subsídio estadual. O levantamento reforça o papel do Casa Paulista na inclusão habitacional.

Esta é a 9ª etapa de liberação de subsídios do programa, que desde 2023 já disponibilizou 96,3 mil cartas de crédito, somando R$ 1,2 bilhão em investimentos — um recorde histórico, superando em 88% todos os aportes realizados entre 2012 e 2022.

Na Região Central, o impacto também é expressivo: mais de 3,1 mil cartas já foram entregues desde 2023, com investimento de R$ 31,5 milhões, além de outras 3,1 mil unidades habitacionais em fase de produção.

A distribuição das cartas segue critérios técnicos definidos pelo Índice de Priorização de Pleitos (IPP), ferramenta que considera fatores como déficit habitacional, desempenho dos empreendimentos e capacidade dos municípios em executar os projetos.

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