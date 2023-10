São Carlos é a terceira cidade do Brasil que mais apoia startups

A 100 Open Startups, plataforma internacional de conexão entre corporações e startups, divulgou o Ranking TOP Ecossistemas 2023. Entre as categorias premiadas, uma delas aponta as cidades do Brasil que mais investem em startups e São Carlos aparece em terceiro lugar entre as eleitas. O Top 25 foi revelado durante evento que aconteceu na noite da última quarta-feira (18/10), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Os investimentos feitos pela capital da tecnologia para o desenvolvimento de empresas de tecnologia foram reconhecidos na 8ª edição do ranking que, pela primeira vez, premia cidades brasileiras, líderes em open innovation.

A open innovation (ou inovação aberta) com startups, prática na qual corporações estabelecidas buscam parcerias com startups para inovar em seus processos, produtos e serviços, chegou ao Brasil há 15 anos e tem se intensificado a cada ano, estabelecendo-se como a principal estratégia de inovação de grandes e médias empresas líderes em seus setores. Já são mais de 100 mil contratos de open innovation registrados entre corporações e startups.

O ranking anualmente identifica e reconhece as corporações e startups que mais praticam open innovation, a partir de um sistema de ranqueamento com critérios 100% objetivos. Isso confere credibilidade e reputação à premiação no ecossistema de inovação, atraindo mídia espontânea nos principais veículos de imprensa geral e especializada, e fazendo desse atualmente o maior ranking de inovação da América Latina.

Para definição das TOP 25 Cidades que foram premiadas este ano, o critério utilizado foi a densidade de startups com contratos de open innovation com corporações, considerando o número de habitantes. Ou seja, foram premiadas as cidades com o maior número de “open startups” por habitante.

“Esse é o resultado de muito trabalho integrado em um ecossistema de inovação composto por diversas instituições que apoiam essa causa, a pauta da inovação, da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo. Juntos a gente faz com que a cidade de São Carlos esteja sempre no topo”, comemorou o secretário de Governo, Netto Donato.

Netto lembrou, ainda, que recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Carlos, encaminhou pedido ao vice-presidente, Geraldo Alckmin, para a criação, por meio da Secretaria da Receita Federal, de um CNAE (Cadastro Nacional de Atividade Econômica) específico para hubs de inovação. “O empresário vai à busca de investimentos ele não é visto como um hub de inovação que congrega diversas startups e empresas que estão desenvolvendo tecnologia, mas como um mero prestador de serviço. Isso dificulta o acesso ao crédito por isso é extremamente importante a criação desse CNAE. O prêmio é merecido porque apoiamos e trabalhamos pelas startups da cidade”, justificou Netto.

Hubs de inovação são ambientes físicos e online de conexão e desenvolvimento de soluções inovadoras, integram e estimulam a interação entre diversos atores de um ecossistema de inovação como startups, empresas, instituições de ensino e pesquisa, além de investidores. Todos em um ambiente que favorece o networking e as conexões para gerar negócios inovadores.

Segundo o professor doutor Tito Bonagamba, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), São Carlos tem uma característica importante, ela une transferência de conhecimento para a transformação da sociedade e um dos produtos é a criação de startups. “São Carlos, apesar de ser uma cidade de porte médio, serve de modelo para o Brasil, ocupando a terceira posição do ranking no apoio as startups. Para mim uma questão obvia, já que a sociedade e as universidades juntas com apoio do poder político criam caminhos para que se tenha transferência de conhecimento e suporte social. É todo um processo de ensino, ciência, inovação e transferência de conhecimento, através dos alunos que passam pelas universidades e pelas parcerias com apoio dos investidores, agências de fomento, isso tudo faz com que as startups floresçam. Não existe inovação sem conhecimento”, destacou o professor Tito Bonagamba.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, a inovação está vindo praticamente das startups, mas antes passa pelo investimento em pesquisa. “A classificação de São Carlos acontece porque a cidade tem um grande grupo de pesquisadores, empreendedores e professores universitários que pensam permanentemente na pesquisa e ensino, portanto a classificação no ranking é natural para uma cidade que tem esse conjunto de instituições e especialistas. Demonstra a força de São Carlos com relação a inovação, empreendedorismo e a pujança econômica em relação a essas áreas e o crescimento da bolha tecnológica. A inovação vem das startups e também da pesquisa básica que se faz nas universidades e institutos, investimentos em pesquisas que produzem conhecimento e utilizam os recursos para fazer com que o conhecimento se transforme em inovação. Para São Carlos as startups tem importância educacional, tecnológica e econômica”, frisou o secretário Tundisi.

O presidente da Fundação Parque Tecnológico de São Carlos – ParqTec, Sylvio Goulart Rosa Jr, lembrou que a cidade tem tradição nessa área. “Em 1985, um mês após a implantação do ParqTec, o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cinet), tornando-se a incubadora pioneira na América Latina. Hoje a cidade está equipada com a infraestrutura das universidades, Embrapas e escola técnicas, formando talentos em abundância e com qualidade. Neste momento esses talentos estão abrindo as suas empresas, por isso a densidade de startups está crescendo no município. O prêmio é merecido, mas reflexo do passado, tivemos um começo nobre com a vinda da Escola de Engenharia para São Carlos em 1953”, ressaltou o presidente da ParqTec.

Segundo dados da Sanca Hub, ecossistema de pessoas e instituições ligadas aos aspectos do empreendedorismo, tecnologia e inovação da cidade, São Carlos tem 235 empresas de tecnologia e startups. Os números locais colocam o município em patamar mais avançado até que os de Israel, conhecido como a nação startup.

Berço de duas universidades de importância nacional, além de centros de pesquisas públicos e privados, o município tem uma das maiores concentrações de empresas de tecnologia no país.

