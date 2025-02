São Carlos é a primeira cidade do estado a ter acesso ao programa Muralha Paulista

Crédito: divulgação

O Prefeito Netto Donato e o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, se reuniram na tarde desta segunda-feira (10/02), na capital paulista, com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite e com o deputado federal Maurício Neves.

O prefeito de São Carlos foi alinhar com o Governo do Estado a integração efetiva do município no Programa “Muralha Paulista” que a partir da próxima quarta-feira (12/02), será o primeiro a receber os alertas que permitiram a Guarda Municipal receber sinais em tempo real, reforçando o combate ao crime e ampliando a segurança da população.

O programa foi criado pelo governador Tarcísio de Freitas e tem como objetivo aumentar o monitoramento por câmeras de segurança e integrar os dados a sistemas digitais da polícia, restringir a mobilidade criminal e aumentar a probabilidade de prisão de criminosos durante seus deslocamentos no território paulista.

O Muralha Paulista é constituído por um conjunto integrado de soluções tecnológicas de infraestrutura física, de operação em nuvem e de inteligência artificial, integra câmeras de todo território estadual às forças de segurança, monitorando cidades e rodovias. Conectado ao sistema Cortex, software reúne uma base de dados nacional, tudo operacionalizado por meio da integração, no centro de fusão de dados (“fusion center”) da Secretaria da Segurança Pública, onde o software de reconhecimento facial é rodado, possibilitando reconhecer procurados pela justiça, veículos furtados ou roubados e também pessoas desaparecidas.

“Na reunião fizemos o alinhamento da integração do Muralha Paulista. A partir da próxima quarta-feira será disponibilizado a integração do sistema de detecção de placas e detecção facial com geração de alertas pelo aplicativo embarcado no smartphone dos Guardas Municipais, o aplicativo também poderá ser utilizado para identificação de pessoas por foto tirada na hora da abordagem”, explicou Michael Yabuki, secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

Para o prefeito Netto Donato o programa é importantíssimo para o município. “São Carlos será a primeira cidade do Estado, fora a capital, a começar utilizar efetivamente o programa que usa tecnologia de ponta, como câmeras inteligentes, drones e softwares de reconhecimento facial e de placas, o programa já apresenta resultados positivos na capital. As barreiras de fiscalização foram ampliadas e contam com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária e órgãos federais, garantindo uma atuação conjunta e mais eficiente. Tudo isso representa mais segurança para a nossa população”, comemora Netto Donato.

De acordo com secretário Guilherme Derrite, São Carlos foi escolhida como pioneira devido ao trabalho da Guarda Municipal e da tecnologia já usada pelo município na segurança pública. “Essa iniciativa do Governo do Estado, em parceria com os municípios, permitirá que a Guarda Municipal receba sinais de alerta em tempo real, combatendo o crime e ampliando a segurança da população”, afirmou.

Nesta quarta-feira (12/02) a equipe técnica da Secretaria de Estado de Segurança Pública estará em São Carlos para fazer o acesso do município no programa Muralha Paulista.

Leia Também