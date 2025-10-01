(16) 99963-6036
São Carlos é a 6ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, revela IPS 2025

IPS Brasil 2025 coloca a cidade no top 6 entre cidades médias com população entre 100 e 500 mil habitantes; ranking traz as dez melhores.

01 Out 2025 - 13h14Por Da redação
São Carlos mais uma vez ganha destaque em cenário nacional por sua qualidade de vida e seu potencial econômico, cultural, educacional e tecnológico. De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, a cidade aparece em 6º lugar entre os municípios brasileiros com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, com 68,71 pontos.

O IPS é considerado um dos levantamentos mais completos sobre condições de vida, construído a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, divididos em três grandes dimensões: necessidades humanas básicas, como alimentação, saneamento e segurança; fundamentos do bem-estar, incluindo saúde, acesso à educação e qualidade do meio ambiente; e oportunidades, que medem direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior. O levantamento utilizou apenas dados oficiais e de institutos de pesquisa, como DataSUS, Sisvan/Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), Inep, Inpe, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), IBGE, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico.

No grupo das dez melhores cidades brasileiras de médio porte, São Carlos ficou à frente de municípios como Bauru, Botucatu, Marília e São Caetano do Sul, e atrás de Jundiaí (SP), em 1º lugar, Nova Lima (MG), em 2º, Araraquara (SP), em 3º, Votuporanga (SP), em 4º e Maringá (PR), em 5º.

No ranking geral, considerando todos os municípios do país, o IPS 2025 aponta que Gavião Peixoto, na Região Central, lidera com 73,26 pontos, seguido por Gabriel Monteiro, com 71,29 pontos, e Jundiaí, com 70,70 pontos. No outro extremo, os piores desempenhos ficaram com Uiramutã (RR), que registrou 37,59 pontos, e Jacareacanga (PA), com 40,45 pontos.

O IPS é desenvolvido pela organização internacional Social Progress Imperative (SPI) e aplicado em diversos países desde 2014. No Brasil, a iniciativa é liderada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). O IPS Brasil 2025 é o segundo relatório nacional, abrangendo todos os 5.570 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e de Fernando de Noronha (PE). A atualização anual permite acompanhar mudanças socioambientais e apoiar a formulação de políticas públicas.

10 MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS (100 a 500 mil hab) – IPS Brasil 2025

Município UF IPS 2025
Jundiaí SP 70,70
Nova Lima MG 69,91
Araraquara SP 69,64
Votuporanga SP 69,14
Maringá PR 68,84
São Carlos SP 68,71
Bauru SP 68,71
Botucatu SP 68,48
Marília SP 68,43
São Caetano do Sul SP 68,38

