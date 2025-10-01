São Carlos é a 6ª melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, revela IPS 2025

São Carlos mais uma vez ganha destaque em cenário nacional por sua qualidade de vida e seu potencial econômico, cultural, educacional e tecnológico. De acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, a cidade aparece em 6º lugar entre os municípios brasileiros com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, com 68,71 pontos.
O IPS é considerado um dos levantamentos mais completos sobre condições de vida, construído a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, divididos em três grandes dimensões: necessidades humanas básicas, como alimentação, saneamento e segurança; fundamentos do bem-estar, incluindo saúde, acesso à educação e qualidade do meio ambiente; e oportunidades, que medem direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior. O levantamento utilizou apenas dados oficiais e de institutos de pesquisa, como DataSUS, Sisvan/Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), Inep, Inpe, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), IBGE, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico.
No grupo das dez melhores cidades brasileiras de médio porte, São Carlos ficou à frente de municípios como Bauru, Botucatu, Marília e São Caetano do Sul, e atrás de Jundiaí (SP), em 1º lugar, Nova Lima (MG), em 2º, Araraquara (SP), em 3º, Votuporanga (SP), em 4º e Maringá (PR), em 5º.
No ranking geral, considerando todos os municípios do país, o IPS 2025 aponta que Gavião Peixoto, na Região Central, lidera com 73,26 pontos, seguido por Gabriel Monteiro, com 71,29 pontos, e Jundiaí, com 70,70 pontos. No outro extremo, os piores desempenhos ficaram com Uiramutã (RR), que registrou 37,59 pontos, e Jacareacanga (PA), com 40,45 pontos.
O IPS é desenvolvido pela organização internacional Social Progress Imperative (SPI) e aplicado em diversos países desde 2014. No Brasil, a iniciativa é liderada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). O IPS Brasil 2025 é o segundo relatório nacional, abrangendo todos os 5.570 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e de Fernando de Noronha (PE). A atualização anual permite acompanhar mudanças socioambientais e apoiar a formulação de políticas públicas.
10 MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS (100 a 500 mil hab) – IPS Brasil 2025
|Município
|UF
|IPS 2025
|Jundiaí
|SP
|70,70
|Nova Lima
|MG
|69,91
|Araraquara
|SP
|69,64
|Votuporanga
|SP
|69,14
|Maringá
|PR
|68,84
|São Carlos
|SP
|68,71
|Bauru
|SP
|68,71
|Botucatu
|SP
|68,48
|Marília
|SP
|68,43
|São Caetano do Sul
|SP
|68,38