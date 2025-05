São Carlos é a 32ª melhor cidade do país em ranking do Índice de Progresso Social

Centro de São Carlos - Crédito: Imob Cardinali

A cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, ficou em trigésimo segundo lugar como melhor município do país no ranking do Índice de Progresso Social (IPS). O índice também revela que o município é o 22º do Estado de São Paulo.

A lista de municípios brasileiros classificados com base em 57 indicadores sociais e ambientais foi divulgada pelo IPS Brasil nesta quarta-feira (28). O levantamento apresenta uma avaliação em três dimensões, sendo: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

As cidades de Gavião Peixoto e Gabriel Monteiro, também municípios do estado de São Paulo, ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Dos dez municípios melhor colocados, sete são paulistas. Confira o ranking das 20 melhores cidades conforme o IPS mais abaixo.

O IPS também avalia o desempenho dos estados brasileiros como um todo. São Paulo, Santa Catarina e Paraná foram os estados que mais se destacaram. O Pará, Maranhão e Amapá apresentaram os resultados mais baixos.

SÃO CARLOS

São Carlos, com uma população de de 265.294 mil habitantes, conforme o censo do IBGE de 2024, teve nota 68,71 de 100. O atendimento às necessidades básicas da cidade foi classificado como relativamente neutras médio, com uma nota de 81,94, os fundamentos de bem-estar com nota 72,64 e as oportunidades, com 51,565.

Outras categorias como água e saneamento, nutrição e cuidados médicos básicos, saúde e bem estar, moradia e segurança pessoal foram classificados como relativamente neutras ou médias.

Já em itens, como cesso à informação, comunicação, liberdades individuais e de escolha, qualidade do meio ambiente e acesso à educação superior também estão aprovadas como pontos fortes. Moradia e segurança pessoal tiveram notas classificadas como relativamente neutras, porém, inclusão social é um ponto fraco da cidade, com destaque negativo para famílias em situação de rua.

ARARAQUARA

A cidade de Araraquara, tem uma população de mais de 252.318 habitantes, conforme o censo de 2024, e teve nota 69,64 de 100 no IPS, o que a colocou em 12ª entre as cidades brasileiras e em 8º lugar entre as cidades paulistas no ranking do IPS. O atendimento às necessidades básicas da cidade foi classificado como relativamente neutro (médio), com uma nota de 82,14, os fundamentos de bem-estar com nota 71.77, e as oportunidades, com 53.43 também são pontos neutros do município.

Outras categorias como moradia, água e saneamento, acesso à informação, comunicação, liberdades individuais e de escolha e acesso à educação superior, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente também estão aprovadas como pontos fortes.

Segurança pessoal, moradia, nutrição e cuidados médicos básicos, tiveram notas classificadas como relativamente neutras. Já inclusão social foi classificada como ponto fraco, com destaque para famílias em situação de rua.

RIO CLARO

Já em Rio Claro, cidade com uma população de 208.857 habitantes, conforme censo de 2024, teve nota 64,86 de 100 no IPS. A cidade ficou em 501ª entre as 5.570 cidades do país e em 277 entre as 645 cidades paulistas.

O atendimento às necessidades básicas da cidade, foi classificado como relativamente neutros, com uma nota de 82,56, os fundamentos de bem-estar são vistos como pontos fortes do município.

Outras categorias como liberdades individuais e de escolha e água e saneamento também estão aprovadas como pontos fortes.

Moradia, inclusão social, acesso à educação superior, direitos individuais, segurança pessoal e qualidade do meio ambiente tiveram notas classificadas como relativamente neutras na cidade. A inclusão social é o ponto fraco, com destaque para famílias em situação de rua.

COMO É FEITA A PESQUISA - O índice é feito com base em 57 indicadores sociais e ambientais e revela que, apesar de avanços, os desafios para garantir qualidade de vida à população brasileira ainda são grandes e, sobretudo, desiguais. Dos 20 municípios mais bem colocados, 14 estão no interior de São Paulo e somente três são capitais: Curitiba (PR), Brasília (DF) e Campo Grande (MS).

De forma geral, as Regiões Sudeste e Sul concentram os melhores índices, enquanto as piores pontuações são registradas no Norte (em especial a região da Amazônia Legal). Entre as 20 cidades com as piores pontuações no índice de qualidade de vida se destacam Uiramutã (RR), Jacarecanga (PA), Amajari (RR), Bannach (PA) e Alto Alegre (RR).

COMO FOI CALCULADO

A escolha dos 57 indicadores usados no cálculo obedece a critérios como relevância social ou ambiental. Os indicadores são divididos em três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Isso ajuda a explicar, por exemplo, o motivo de cidades mais pobres terem desempenho melhor do que municípios mais ricos. Ainda assim, na média, cidades mais ricas e com maiores facilidades de acesso tiveram melhores desempenhos.

A edição deste ano traz uma atualização importante: foram incluídos cinco novos indicadores: consumo de alimentos ultraprocessados, resposta ao benefício previdenciário, resposta a processos familiares, índice de vulnerabilidade das famílias e famílias em situação de rua. O IPS Brasil é uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Anattá, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative.

Diferentemente de índices econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o IPS mede diretamente como resultados sociais e ambientais refletem na vida das pessoas.

O RANKING DAS CIDADES SEGUNDO O IPS

Gavião Peixoto (SP) 73,26;

Gabriel Monteiro (SP) 71,29;

Jundiaí (SP) 70,70;

Águas de São Pedro (SP) 70,51;

Cândido Rodrigues (SP) 70,26;

Presidente Lucena (RS) 70,07;

Luzerna (SC) 70;

Pompéia (SP) 69,99;

Nova Lima (MG) 69,91;

Itupeva (SP) 69,90;

Curitiba (PR) 69,89;

Araraquara (SP) 69,64;

Campo Grande (MS) 69,63;

Barra Bonita (SP) 69,60;

Ribeirão Preto (SP) 69,57;

Jaguariúna (SP) 69,49;

Adamantina (SP) 69,19;

Votuporanga (SP) 69,14;

Brasília (DF) 69,04;

Louveira (SP) 69,01.

