São Carlos discute futuro urbano em audiência sobre Plano Diretor

A terceira audiência pública do Plano Diretor de São Carlos, realizada na noite de quarta-feira (8) no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, reuniu mais de 200 participantes em um debate sobre o futuro urbano da cidade. Com o tema “Cidades Inteligentes centradas no cidadão”, o encontro reforçou a importância da integração entre ciência, governo e sociedade na construção de políticas públicas inovadoras e sustentáveis.

O destaque da noite foi a palestra do diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, André Carlos Busanelli de Aquino, que trouxe uma reflexão sobre o conceito de cidade inteligente. “Cidade inteligente não necessariamente está associada ao digital. A tecnologia é meio, não fim. Ela deve favorecer o fluxo das pessoas, a mobilidade urbana, a preservação ambiental e a eficiência energética”, afirmou.

Segundo Aquino, o verdadeiro foco deve estar na qualidade de vida do cidadão. “A qualidade de vida deve ser o norte. Isso envolve desde obras contra enchentes até políticas de alimentação, transporte e economia circular. O plano diretor precisa refletir esse modelo de cidade onde as pessoas caminham mais, interagem mais e atravessam ruas com facilidade”, completou.

O secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, destacou que a inovação é parte da identidade de São Carlos. “A inovação sempre fez parte da constituição das políticas públicas da cidade. Agora, com o conceito de Cidade Inteligente, queremos ampliar a participação cidadã e tornar os serviços públicos mais eficientes”, disse.

Já o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, celebrou o engajamento popular e a presença de instituições como USP, UFSCar e startups locais. “Foi uma audiência positiva, com mais de 200 participantes. Estamos construindo um plano moderno, que vai vigorar por 10 anos. E pela primeira vez, o tema tecnologia entra como eixo estruturante”, afirmou.

O vice-prefeito Roselei Françoso também avaliou positivamente o encontro e destacou o potencial do município para consolidar um Distrito de Inovação. “São Carlos tem muito a contribuir, dado o nosso polo de ciência, tecnologia e inovação. Estamos muito próximos da USP, da UFSCar, tudo em um raio de 5 a 10 minutos. Isso facilita a conexão entre os setores organizados e garante o sucesso da inovação na cidade”, ressaltou.

Roselei mencionou ainda a reunião realizada no mesmo dia com a empresa Xmobots, premiada pela FAPESP, onde foram discutidas políticas públicas voltadas à segurança, mobilidade e gestão urbana. “Estamos tratando de temas como fiscalização do espaço aéreo, descarte de entulho, vazamentos de água, buracos nas vias e fluidez do trânsito. Tudo isso com base em dados abertos, para que a universidade possa analisar e entregar soluções reais à sociedade”, completou.

Encerrando o encontro, o prefeito Netto Donato celebrou a participação da comunidade. “Muito feliz porque a população tem participado. É a nossa terceira audiência pública, e quanto mais pessoas vêm, mais olhares e perspectivas sobre São Carlos nós recebemos. Isso é essencial para construir um plano diretor que reflita a cidade que queremos”, disse.

Donato ainda destacou a palestra de André Aquino e convidou os moradores para a próxima audiência, que será realizada no dia 22 de outubro, no bairro Cidade Aracy, com o tema “Parcelamento do Solo”. “Queremos ouvir, debater e construir juntos o futuro de São Carlos”, concluiu.

