Centro de São Carlos deve ganhar novo shopping popular e bolsão de estacionamento nos próximos meses

A região central de São Carlos, onde fica o camelódromo, deve ganhar um novo shopping popular em breve. A informação foi publicada pelo secretário de habitação, João Muller em seu perfil de uma rede social.

Muller postou que às 9h, a comissão de licitação da Prefeitura Municipal realizou a sessão de abertura de envelopes com propostas para a revitalização da região central, na avenida Comendador Alfredo Maffei.

Duas empresas estavam habilitadas. A vencedora foi a construtora HS Lopes de Ribeirão Preto ofertou o valor de R$ 1.103.131.56 para a construção da obra. Um deságio de 21%.

Segundo o secretário, nos próximos dias a Prefeitura Municipal deve emitir a ordem de serviço. O prazo de execução é de 180 dias.

Terminais

Os terminais de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo, que fazem parte da requalificação do centro, devem ser disponibilizados aos usuários até o final do mês.

