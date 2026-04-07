São Carlos destaca inovação e desenvolvimento no 68º Congresso Estadual de Municípios

A cidade de São Carlos está presente no 68º Congresso Estadual de Municípios, realizado até esta quarta-feira (08), no Distrito Anhembi, na capital paulista. Considerado o encontro municipalista mais tradicional do Brasil, o evento é organizado pela Associação Paulista dos Municípios e reúne gestores públicos de diversas regiões, além de representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A programação inclui debates, plenárias e palestras, além da maior feira de soluções públicas do calendário nacional, criando um ambiente propício para parcerias entre União, Estado, municípios, iniciativa privada e terceiro setor.

Com estande institucional próprio, São Carlos apresenta suas potencialidades econômicas, projetos estratégicos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, à inovação e à atração de investimentos. A participação reforça o posicionamento do município como ambiente favorável aos negócios, à tecnologia e ao crescimento sustentável, alinhado ao planejamento estratégico e à modernização da gestão pública.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou a importância da presença no evento. “A participação neste espaço é fundamental não apenas para mostrar nossas iniciativas, mas também para fortalecer o diálogo com outros municípios. Essa troca de experiências amplia oportunidades de cooperação e consolida o papel da cidade como referência em inovação e desenvolvimento econômico. É um momento de aprendizado coletivo que contribui para que todos os municípios avancem juntos”, afirmou.

Nesta quarta-feira (08), a partir das 9h, o prefeito Netto Donato será um dos palestrantes do congresso. Ele participa de um painel sobre Polo de Inovação ao lado do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Vahan Agopyan; da secretária de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba, Thais Fornicola Neves; e da diretora de Relações Institucionais do Distrito de Inovação de São Paulo, Nicolle Loureiro Amorim.

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