São Carlos define representantes das associações de bairro para acompanhar revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de São Carlos realizou, na quinta-feira (11/09), no Paço Municipal, uma reunião com representantes de diversas associações de bairro para alinhar os próximos passos da revisão do Plano Diretor Estratégico. O encontro foi organizado pelo secretário adjunto da Administração Regional, Gustavo Curvelo, e contou com a participação do assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, que conduziu a apresentação técnica do processo.

Durante a abertura, Muller explicou o papel do Plano Diretor no ordenamento urbano e reforçou a diretriz do governo municipal para ampliar o diálogo com a população. “A orientação do prefeito é clara: garantir que o debate seja amplo, transparente e com participação efetiva da população. A ideia é discutir com profundidade o que queremos para o desenvolvimento urbano de São Carlos nos próximos dez anos”, afirmou.

Representação das associações de bairro

Além da explanação técnica, o grupo definiu os nomes que representarão as associações de bairro na comissão de acompanhamento da revisão do Plano Diretor: Marcelo Tavoni (bairro Santa Marta) como titular, e Gláucia Marconato (Associação de Moradores da Microbacia do Córrego Medeiros e Amigos do Parque Bicão) como suplente.

O processo será acompanhado também por membros do Comdusc (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano) e do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), em consonância com a legislação federal e municipal que rege a revisão do Plano Diretor.

Participação social: como será

Segundo Muller, a revisão contará com diferentes ferramentas de escuta e diálogo: audiências públicas, oficinas temáticas, reuniões nos distritos, encontros com setores da sociedade civil, pesquisas, questionários e uma plataforma virtual para envio de propostas. “Queremos que a comunidade esteja presente no dia a dia, nos debates e no acompanhamento das decisões que vão moldar o futuro da cidade”, explicou.

Gustavo Curvelo destacou o papel das lideranças comunitárias no processo. “Essas reuniões com os representantes dos bairros são fundamentais para entender as demandas reais de cada região. E agora, com a revisão do Plano Diretor, é ainda mais importante que essas lideranças estejam envolvidas desde o início. A escolha de representantes para acompanhar o processo garante que a comunidade esteja presente nas decisões que vão impactar o futuro da cidade”, disse.

Próximas agendas

Audiência pública externa

Data: 24 de setembro (terça-feira), às 18h

Local: Escola Estadual Professor Aduar Kemell Dibo — Jardim dos Coqueiros

Objetivo: receber contribuições de moradores de diferentes regiões, com sugestões e demandas específicas.

Reunião com representantes das associações de bairro

Data: 25 de setembro (quarta-feira), a partir das 18h

Local: Paço Municipal.

