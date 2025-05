São Carlos debate direitos e participação na IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa

As propostas de melhoria serão encaminhadas para as esferas estadual e federal - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos sediou, nesta quinta-feira, 29, a IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa, reunindo representantes do poder público, sociedade civil, acadêmicos e pessoas idosas para discutir políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência teve como objetivo formular propostas para garantir e fortalecer os direitos da população idosa, promovendo inclusão, escuta ativa e participação social.

A secretária adjunta da pasta, Danieli Favoretto Valenti, destacou a importância do encontro. “Uma conferência municipal como esta permite que as necessidades, potencialidades e deficiências sejam levadas ao conhecimento do poder público. As propostas de melhoria serão encaminhadas para as esferas estadual e federal, através do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, em conjunto com a Prefeitura e a sociedade civil”, afirmou.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Aparecida Luzilene Carneiro, ressaltou a conferência como um espaço de construção coletiva. “Este é um momento essencial para refletirmos sobre os desafios do envelhecimento e propormos soluções concretas que assegurem os direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa”, declarou.

Durante o evento, a professora de Gerontologia da UFSCar, Vânia Gurian Varoto, ministrou palestra sobre o cenário do envelhecimento em São Carlos. “Discutimos como o município tem avançado na oferta de serviços e programas. A conferência é um momento importante para refletirmos e propormos novos caminhos”, disse.

"É com grande satisfação que realizamos a IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa, um espaço democrático, de diálogo e escuta qualificada. Sabemos que envelhecer com dignidade é um direito de todos e todas, e cabe a nós, como representantes do poder público, garantir que esse processo ocorra com respeito, acolhimento e justiça social", finalizou Gisele Santucci, secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Leia Também