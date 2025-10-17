São Carlos cria incubadora pública para fortalecer economia solidária

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), deu mais um passo na criação da primeira Incubadora Pública de Economia Solidária do município. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), visa fortalecer empreendimentos de base solidária e promover geração de renda de forma sustentável e inclusiva.

Na última quinta-feira (16), uma reunião no auditório do Departamento de Economia Solidária apresentou a equipe técnica responsável por elaborar o diagnóstico, as diretrizes e o plano de ação da nova estrutura. O investimento total é de R$ 145,8 mil, provenientes do Fundo Municipal de Economia Solidária (Ecosol), com execução por meio da Fundação de Apoio Institucional da UFSCar (FAI/UFSCar).

Segundo o prefeito Netto Donato, a criação da incubadora atende a uma antiga demanda dos movimentos sociais e coloca São Carlos na vanguarda das políticas públicas voltadas ao cooperativismo e à autogestão. “Vamos regulamentar a lei aprovada anos atrás e garantir que esse trabalho transforme realidades”, destacou.

O espaço oferecerá apoio técnico, capacitação e formação para empreendimentos solidários, estimulando práticas de autogestão e valorização da cultura local. O diretor do Departamento de Economia Solidária, Eduardo Araújo, ressaltou que a proposta vem sendo discutida desde 2016 e representa “uma conquista coletiva e histórica” para o movimento Ecosol e o Conselho Municipal.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, afirmou que o objetivo é tornar a incubadora uma política pública permanente até o fim do ano. “Essa discussão é fundamental para a criação de novas possibilidades de trabalho, emprego e renda de forma sustentável”, disse.

O coordenador do projeto pela UFSCar, professor Wagner Molina, explicou que a equipe contratada prepara o primeiro relatório técnico, com o diagnóstico das potencialidades e lacunas da economia solidária, além do plano de ação para os próximos anos.

Atualmente, São Carlos conta com 17 empreendimentos econômicos solidários e três entidades de apoio cadastradas no Conselho Municipal, envolvendo mais de 280 pessoas diretamente — 70% delas mulheres — e cerca de mil beneficiários indiretos. Só a Feira Permanente de Economia Solidária, na Praça XV, movimentou mais de R$ 750 mil em 2024.

Também participaram da reunião o secretário adjunto de Turismo Hicaro Alonso, o diretor de Promoção Turística Manoel Virgínio e o supervisor do Centro Público de Economia Solidária “Herbert de Souza – Betinho”, Caio Yamazaki Saravalle.

