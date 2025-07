São Carlos credencia artistas locais para eventos municipais

O edital recebeu 230 inscrições. Após um critério de seleção, foram avaliadas 120 propostas de música e 93 de artes performáticas. A comissão responsável, formada por servidores e especialistas da área cultural, analisou os trabalhos com critérios claros, como a qualidade artística e a trajetória dos artistas. Também houve pontos extras para artistas LGBTQIAPN+, negros, indígenas e pessoas com deficiência, garantindo mais inclusão e igualdade.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, explicou que todo o processo foi feito com muito cuidado e transparência. Ele destacou que o modelo segue as novas diretrizes da política nacional de cultura e que os artistas agora poderão ser chamados com mais facilidade para se apresentar em diferentes locais da cidade. “Essa seleção foi pensada para ser justa, transparente e inclusiva, valorizando o mérito e a diversidade. Com esse cadastro, temos uma base sólida de talentos locais prontos para levar arte e emoção aos quatro cantos da cidade, com agilidade e respaldo jurídico”.

O prefeito Netto Donato também comemorou a iniciativa. Segundo ele, São Carlos é a primeira cidade do estado a implantar esse tipo de edital, o que mostra o compromisso da gestão com a cultura local e com os artistas da cidade. Ele disse que, a partir desse cadastro, será possível levar mais arte e cultura para todos os cantos da cidade. “São Carlos é a primeira cidade do estado a implantar esse formato inovador e estruturante, alinhado às diretrizes da nova Política Nacional de Cultura. Estamos promovendo acesso democrático à arte e fortalecendo ainda mais a identidade cultural da nossa população”.

Os artistas que quiserem contestar o resultado têm até sexta-feira, dia 11 de julho, para entrar com recurso. A comissão vai analisar todos os pedidos e a lista final será divulgada no fim de semana.

A Prefeitura de São Carlos divulgou o resultado do Chamamento Público nº 01/2025, que selecionou artistas da cidade para fazer parte de um cadastro oficial de prestadores de serviços culturais.