São Carlos contará com mutirões em diversos bairros em setembro

No domingo, 17, a partir das 9h, bairros de São Carlos terão uma manhã diferente da rotina: vários mutirões de limpeza simultâneos idealizados por associações de moradores e ONGs ambientais com envolvimento e apoio de diversas instituições, organizações, poder público e imprensa se organizarão para a coleta dos resíduos encontrados nas ruas, calçadas, terrenos, parques, praças e margens de rios, alinhados com o Dia Mundial da Limpeza, movimento realizado em mais de 190 países.

A grande quantidade de lixo produzida pela população é um dos grandes desafios ambientais da modernidade e cresce acompanhando o ritmo do aumento do consumo. Quanto mais produtos são adquiridos, mais embalagens os acompanham e, apesar de inúmeras campanhas, ainda é baixa a conscientização quanto à redução da geração de resíduos e à maneira correta de descarte, de modo que diminua os impactos negativos à natureza.

Os mutirões são uma das maneiras de conscientização sobre o transtorno causado pelo acúmulo de lixo nas ruas e avenidas, terrenos e margens de rios.

Atitudes isoladas como, por exemplo, o mau hábito de descartar uma embalagem pela janela do carro, um papel ou saco plástico de um doce ou salgadinho durante uma caminhada, dispensar o lixo doméstico em margem de um rio, quando observadas em conjunto, também podem contribuir para alagamentos e inundações, aumento da poluição, desperdício de recursos públicos, desvalorização de imóveis, obstrução de vias públicas, e transtornos com saúde pública, entre outros.

A ação ainda quer chamar a atenção para o correto descarte de objetos de grande porte, como móveis, colchões, pneus, resíduos de construção, que se acumulam diariamente em diversos espaços da cidade.

Até o momento, os mutirões previstos serão realizados nos seguintes locais/bairros:

Margens Córrego Santa Maria do Leme/ Kartódromo

Ponto de encontro - Parquinho da AMOR - Rua Franklin Brasilense, 150 - Jardim Santa Paula

Bosque das Cerejeiras

Ponto de encontro - Rua General Osório esquina com a Rua Prof. Maria Angélica Marcondes

Parque Zavaglia

Ponto de Encontro - Esquina das ruas Noemia Sampaio de Souza com a Nossa Sra. Auxiliadora

Praça do Embaré

Ponto de Encontro - Ruas Mario de Cico e Ernesto Pereira Lopes

Parque do Bicão e Córrego do Medeiros

Ponto de Encontro - Portão principal à Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino

Bosque no São Carlos VIII

Ponto de encontro - Esquina das ruas Avenida Benedito Souza com a Rua Monsenhor Romeu Tortorelli

Jardim Gibertoni

Ponto de Encontro - Área de convivência do Sesc - Av. Comendador Alfredo Maffei, 700

Parque Santa Mônica

Ponto de Encontro - Rua Dr. Paulo Pinheiro Werneck, 750 (esquina com R. Alexandre Fleming)

Parquinho do Jardim Gonzaga

Ponto de encontro - Av. Maranhão, próximo à Sede do Projeto CEMEAR (nº 35)

Parque do Pardinho (Parque Antônio Henrique de Lima)

Ponto de encontro - Av. Cesare Brigante (Esse mutirão acontece no sábado, dia 16/08, às 9h)

Os locais atualizados e pontos de encontro no dia dos mutirões poderão ser encontrados no link bit.ly/mapa-DML2023-sao-carlos

O Dia da Limpeza 2023 em São Carlos (#limpaSanca) foi articulado pela iniciativa de associações de moradores e organizações ambientais. Atualmente a ação envolve, entre realizadores e apoiadores:

Associação dos Moradores e Amigos dos Jardins - AMOR

Amigos do Cardinali (Sociedade dos Amigos e Moradores do Jardim Cardinali e Adjacências)

Associação de Amigos do Bairro Planalto Paraíso - AABPP

Associação de Moradores do Bairro Jardim Embaré (AMBJE)

Associação Amigos do Bicão e Córrego do Medeiros

Associação de Moradores da Zona Sul

Associação Amigos do Bairro Parque Santa Monica II - AAPSMonica II

ONG Veredas - Caminho das Nascentes

Associação Para Proteção Ambiental de São Carlos (APASC)

Fórum de Cidadãos Participantes

Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de São Carlos

Rede de Educação Ambiental de São Carlos (REA-SC)

Diretoria de Ensino Região de São Carlos/ Secretaria de Educação de São Paulo

Departamento de Ciências Ambientais do CCBS/UFSCar

Departamento de Apoio a Educação Ambiental (DeAEA)/ Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS)-UFSCar

Pet Ambiental

Associação Atlética Acadêmica do Campus de São Carlos (CAASO)

Associação Atlética Acadêmica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Criativa Agência

Prefeitura Municipal de São Carlos - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Serviços Públicos

São Carlos Ambiental

Sesc

Nas escolas

A Diretoria de Ensino de São Carlos, organizará na semana de 11 a 15 de setembro, mutirão de logística reversa, com coleta de pilhas e medicamentos vencidos para darem o destino correto nos pontos indicados no site “Ecológica – Descarte inteligente de resíduos / São Carlos” (http://ecologica.saocarlos.sp.gov.br). No dia 15 de setembro, sexta, o mutirão será feito dentro das unidades de ensino e no dia 17 de setembro um mutirão de limpeza coordenado pelos Embaixadores Ambientais dos anos de 2022 e 2023 (projeto já realizado pela Diretoria de Ensino) será realizado.

Ainda dá tempo de participar

Se você faz parte de alguma associação de bairro ou quer reunir um grupo de pessoas e realizar o mutirão no seu bairro ou região, ou ainda participar de um dos mutirões relacionados acima, envie seu contato no formulário disponível em bit.ly/limpa-sanca2023 e receba as orientações para fazer a diferença.

O Dia Mundial da Limpeza

Mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos, é organizado pela Let’s Do It World, organização global e parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA).

Recentemente integrado ao calendário oficial da ONU, o Dia Mundial da Limpeza, celebrado no dia 20 de setembro, mobiliza a sociedade civil em todo o mundo e acontece no terceiro sábado de setembro, com o objetivo de diminuir a poluição ambiental e o desperdício de plástico, impulsionando a mudança comportamental nas sociedades. Desde 2018, já foi realizado em 197 países e teve a adesão de mais de 71 milhões de voluntários, retirando mais de 344.500 mil toneladas de resíduos de rios, praias, praças, mangues, ruas etc.

No Brasil, a ação acontece oficialmente com a liderança do instituto Limpa Brasil, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a conscientização do descarte irregular do lixo por meio da realização de projetos integrados que envolvem a sociedade civil, o setor privado e os órgãos do governo.

Saiba mais em: limpabrasil.org

