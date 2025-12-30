São Carlos conta com três grupos de Narcóticos Anônimos e oferece apoio gratuito à recuperação

São Carlos dispõe atualmente de três grupos de Narcóticos Anônimos (NA), que realizam reuniões regulares voltadas a pessoas que enfrentam problemas com o uso de drogas, assim como reuniões abertas para aqueles que quiserem conhcer. A iniciativa é baseada no acolhimento, no compartilhamento de experiências e na construção de um caminho de recuperação.

De acordo com Saulo, membro de NA em São Carlos, os grupos oferecem um espaço seguro onde adictos em recuperação partilham uma mensagem de força, fé e esperança, ajudando outras pessoas que se identificam com a adicção a drogas a buscarem uma nova maneira de viver, livre do uso de drogas.

“As reuniões fechadas são para pessoas que se identificam como adictas, mas também temos as reuniões abertas para qualquer pessoa que queira conhecer. É importante que a população saiba que existem salas funcionando em nossa cidade, onde pessoas estão se recuperando diariamente”, destaca Danilo.

Narcóticos Anônimos é uma irmandade sem fins lucrativos, presente em diversas cidades do Brasil e em mais de 150 países, e funciona de forma totalmente gratuita, sem vínculo com quaisquer outras instituições. A participação é voluntária e o anonimato dos membros é um dos princípios fundamentais do grupo.

A divulgação dos dias, horários e locais das reuniões é considerada essencial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à recuperação no município.

Reuniões de Narcóticos Anônimos em São Carlos

Grupo Esperança

Avenida São Carlos, 1298, 1º andar, sala 6 – Centro

Reuniões:

* Segunda, terça, quarta e sexta-feira, às 20h

* Sábado, às 14h

* Domingo, às 19h

Reunião aberta: Último sábado do mês.

Grupo Redenção

Rua Cícero Soares Ribeiro, 850 – Vila Carmem

Reuniões:

* Segunda, quinta e sábado, às 20h

* Domingo, às 10h

Reunião aberta: Último Domingo do mês.

Grupo Igualdade

Rua Ceará, 816 – Jardim Pacaembu

Reuniões:

* Sexta-feira e domingo, às 20h

Reuniões abertas: todas.

Todas as informações sobre os grupos de Narcóticos Anônimos de São Carlos e de todo o Brasil podem ser consultadas no site oficial na.org.br ou pelo telefone 132, canal de apoio e orientação do programa.

