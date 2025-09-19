São Carlos conquista R$ 10,2 milhões para obras contra enchentes

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos confirmou, nesta quinta-feira (18/9), a liberação de R$ 10,2 milhões para obras de macrodrenagem. O recurso foi viabilizado por meio do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, com apoio do ministro das Cidades, Jader Filho.



A verba será destinada ao sistema de drenagem da cidade, reforçando a capacidade de retenção de águas pluviais e reduzindo o impacto das enchentes.

O prefeito Netto Donato destacou a importância da união de esforços entre a equipe técnica da Prefeitura, o vice-prefeito Roselei Françoso, vereadores, lideranças locais e o MDB São Carlos para a conquista dos recursos.

“Hoje é um dia de grande conquista para São Carlos. Conseguimos garantir R$ 10,2 milhões para avançarmos nas obras de macrodrenagem, um investimento fundamental no combate às enchentes, que há anos afetam a nossa população. Esse resultado é fruto de um trabalho técnico de qualidade feito pela nossa equipe e de uma articulação política séria e responsável. Quero agradecer ao deputado federal Baleia Rossi, que se empenhou diretamente na liberação desses recursos, ao ministro Jader Filho pela confiança no nosso projeto, ao vice-prefeito Roselei Françoso, aos vereadores do MDB e a todos que se uniram a nós nessa luta. Esse é o compromisso da nossa gestão: transformar recursos em obras concretas que tragam mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida para todos os são-carlenses”.

“Esse é um momento muito importante para São Carlos. Há anos nossa população sofre com os transtornos causados pelas enchentes, e hoje damos um passo decisivo para enfrentar esse problema. A conquista desses R$ 10,2 milhões é fruto de muito trabalho em conjunto, de diálogo e de articulação política séria. Quero agradecer ao deputado federal Baleia Rossi, que abraçou nosso projeto, ao ministro Jader Filho pela sensibilidade em atender nossa demanda e ao prefeito Netto Donato, que tem conduzido essa pauta com firmeza. Seguiremos trabalhando para que cada recurso conquistado se transforme em melhorias concretas para a vida dos são-carlenses”.

