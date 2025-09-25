São Carlos conquista certificação de Município Turístico 2025

São Carlos conquistou novamente a certificação de integração ao Mapa do Turismo Brasileiro 2025, concedida pelo Ministério do Turismo (MTur). O município foi classificado no nível máximo, “Município Turístico – Nível 1”, reconhecimento que reforça sua importância no cenário nacional.

A avaliação é baseada em 70 indicadores técnicos previstos pela Lei Geral do Turismo e pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027. Com a classificação, São Carlos passa a integrar o grupo de destinos que concentram o maior fluxo de visitantes e oferecem os principais atrativos e serviços turísticos do país.

O resultado é fruto do trabalho conjunto da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), também certificado e registrado no Sistema de Informações do MTur. Segundo o Ministério, o Mapa é uma ferramenta estratégica que orienta investimentos e auxilia gestores municipais na formulação de políticas para ampliar a competitividade e diversificar a economia do setor.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a conquista confirma o empenho do município.“Estar mais uma vez presente neste Mapa é motivo de orgulho e demonstra a seriedade da gestão do prefeito Netto Donatto, que, ao criar a Secretaria de Cultura e Turismo, estabeleceu diretrizes para valorizar os atrativos culturais, históricos, gastronômicos, de negócios e eventos da cidade. Essa conquista consolida São Carlos como um destino cada vez mais acolhedor e fortalece a Capital da Tecnologia como protagonista do turismo no interior paulista.”

Severo destacou ainda que a classificação máxima amplia a captação de recursos, fortalece setores como hospedagem, gastronomia e comércio, além de gerar novas oportunidades de emprego e renda.

Localizada no centro do Estado, São Carlos integra a Região Turística Serra do Itaqueri, formada por outros 15 municípios, e faz parte da Rota do Caminho da Fé, potencializando roteiros conjuntos e projetos regionais.

O prefeito Netto Donato também celebrou a conquista:“A certificação no Mapa do Turismo Brasileiro é um reconhecimento do trabalho sério que São Carlos vem realizando para fortalecer o setor. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, valorizando nossos atrativos e gerando oportunidades.”

