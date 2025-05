São Carlos concorre ao selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva

São Carlos foi selecionada entre várias secretarias municipais de educação do Brasil - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação está concorrendo ao Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. São Carlos foi selecionada entre várias secretarias municipais de educação do Brasil e terá a oportunidade de participar do processo seletivo da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão – Secad.I

O prêmio para o município que vencer é de R$ 200 mil que deverá ser usado para apoiar a continuidade ou o aprimoramento das ações voltadas para o aprimoramento das políticas de equidade e educação das relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação.

Para concorrer ao Selo a Secretaria de Educação respondeu ao questionário de Equidade, enviou o Plano de Ação para a organização do Selo e realizou a publicação da Portaria da Comissão do Selo.

Cabe à Comissão de Organização o acompanhamento e fiscalização das ações normativas da constituição do Selo; prosseguimento às ações de políticas públicas para a Equidade e Educação das Relações Étnico-Raciais; atualização dos dados educacionais de qualidade e apoio ao Departamento de Educação Básica e Supervisão de Ensino, na elaboração de planos de trabalho para a promoção da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER).

De acordo com José Claudio Salvador, do Apoio Técnico Pedagógico – DFCDP, já foi realizada também a divulgação e apresentação das políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais no município em relação as Leis 10.639/03 e 11.645/08 que alterou a Lei 9.394/96, a inserção de São Carlos como 16ª cidade do Estado de São Paulo à aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR, Adesão ao Programa Pacto de Cidades Antirracistas, PNEERQ, elaboração do Plano de Ação e adesão pela Secretaria Municipal de Educação à Política Nacional PNEERQ.

Fazem parte da Comissão de Organização e Acompanhamento do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves, os servidores da Secretaria de Educação Afonso Canella Henriques – Diretor do Departamento Apoio à Tecnologia de Informação – DATI; Rafaela Marchetti – Diretora do Departamento de Formação Continuada Docente e Profissional – DFCDP; Eliane Cristina Lopes Marcheti – Chefe de Seção de Desenvolvimento Pedagógico, Curricular e Avaliação Escolar – DP; Júlio Cesar de Lucca Junior - Chefe de Seção de Projetos Especiais – DP; Maria Alice Zacharias – Chefe de Seção de Educação de Jovens e Adultos - EJA – DP; Rilmara Rosy Lima - Chefe de Seção de Ensino Fundamental Regular – DP; Michelli Benelli Dotti– Chefe de Seção da Educação Infantil – Fase I – DP; Daniele Laveli Souza de Oliveira - Chefe de Seção da Educação Integral – DEBS; Alessandra Guerra da Silva Oliveira - Coordenadora pedagógica da Educação Infantil - Coordenadora Pedagógica – DP, Mariana de Fátima Schiabel – Diretora do Departamento – SIBISC; Fernanda Aparecida de Freitas – Chefe de Seção das Escolas do Futuro DO SIBSC; Paulo Martins – Supervisor de Ensino; José Claudio Salvador – Apoio Técnico Pedagógico – DFCDP e Cristiane Mirian Silêncio Spina , Chefe da Seção de Políticas de Inclusão.

No dia 6 de junho será divulgado o resultado final das secretarias que receberão o Selo, que terá validade por 2 anos, e apoio financeiro de R$ 200 mil.

