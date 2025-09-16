(16) 99963-6036
terça, 16 de setembro de 2025
Cidade

São Carlos concorre ao Prêmio Top Destinos Turísticos 2025

16 Set 2025 - 19h08Por Jessica
A cidade de São Carlos está concorrendo ao Prêmio Top Destinos Turísticos SP 2025, que chega à sua 7ª edição e reconhece municípios que investem no turismo como gerador de riquezas.

O município disputa em três categorias: Turismo de Negócios e Eventos, Turismo Religioso e Turismo Cultural.

Criada pela Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB) e pela Skål Internacional São Paulo, a premiação tem como objetivo valorizar as cidades turísticas, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população, estimulando a hospitalidade e incentivando a integração entre o poder público e a iniciativa privada.

A votação popular já está aberta e segue até o dia 10 de novembro, pelo site www.topdestinossp.com.br/cidades/sao-carlos. Além da participação do público, um júri técnico formado por especialistas avaliará a qualidade dos atrativos apresentados em cada categoria.

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 28 de novembro, no Hotel Terras Altas Resort & Convention Center, em Itapecerica da Serra (SP).

