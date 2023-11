São Carlos completa 166 anos; confira a programação para o final de semana

SIGA O SCA NO

Foto aérea de São Carlos - Crédito: reprodução/site USP

Neste sábado, 4 de novembro, São Carlos completa 166 anos. Confira a programação das festividades neste final de semana.

PAÇO MUNICIPAL

4/11 – 8h – Cerimônia de celebração ao aniversário de 166 anos de São Carlos. Local: Paço Municipal – rua Episcopal, nº 1.575, centro.

PRAÇA DA CATEDRAL

4/11 - 16h30 – Catedral - Missa solene de São Carlos Borromeu

19h – Show de João Carlos e Bruno

5/11 – 19h – Show com a banda Doce Veneno

AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO

4/11 – 19h - Show com Gabi Milino e DJ Jefferson Scratchy

22h - Elba Ramalho

5/11 – 16h - DJ Jefferson Scratch volta ao palco dos 166 anos

18h – Show com Lê Lopes

20h – Show com Leci Brandão e na sequência Rappin Hood

TEATRO MUNICIPAL

5/11 – 19h - apresentação da Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí. Distribuição de ingressos será feita 1h antes da apresentação na bilheteria do Teatro

