São Carlos completa 16 anos como "Capital do Conhecimento"

Nesta quarta-feira, 23 de abril, completam-se 16 anos da promulgação da Lei Municipal n 14.917, de 23 de abril de 2009, sancionada pelo prefeito Oswaldo Barba (PT), que atribuiu a São Carlos o título de “Capital do Conhecimento” devido a sua expressiva produção científica dos centros de pesquisa localizados no municípios.

A cidade contava, na ocasião, com um 1 doutor para cada 180 habitantes, 14,5 patentes por 100 mil habitantes, concentrava 39 cursos de graduação com 70% dos programas de pós graduação na área de ciências exatas e 200 empresas de alta tecnologia em setores como ótica, novos materiais e instrumentação.

CAPITAL NACIONAL - Dois anos mais tarde, em 11 de outubro de 2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei 12.504, concedendo à cidade de São Carlos o título de Capital Nacional da Tecnologia. E a cidade merece o título.

A concentração de doutores (PhD) já era, então, muito maior que a média nacional. Enquanto no Brasil existia um doutor para cada 5.423 habitantes, em São Carlos são 1 doutor para cada 135 habitantes, ou seja, 40 vezes a média nacional. Além disso, enquanto no Brasil a média de patentes registradas é de 3 por 100 mil habitantes, em São Carlos essa média é de 15. (G1, 2012).

EMBRIÃO - O embrião destas inovações vem do Século XIX, quando lideranças como Antonio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal e outros produtores de café dotam a cidade de inovações, como água encanada, telefone, ferrovia, telégrafo, etc.

Este processo avança muito com o início das aulas no campus da USP São Carlos em 1953 e dá um passo decisivo com as atividades da UFSCar começando em 1970.

INCUBADORA DE EMPRESAS - A Fundação Parque Tecnológico de São Carlos – ParqTec, criada no dia 17 de dezembro de 1984 e da Embrapa Instrumentação no dia seguinte, também foram fundamentais para a consolidação deste modelo.

Criada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o ParqTec tem como missão promover o desenvolvimento regional, otimizando o custo da transação tecnológica para o mercado.

Em 1985, um mês após sua implantação, a entidade inaugurou o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cinet), tornando-se a incubadora pioneira na América Latina, com a instalação da Empresa Opto Eletrônica.

Em 1996, devido a demanda por criação de empresas de tecnologia da informação e comunicação, o ParqTec inaugurou a sua primeira incubadora temática, denominada Centro Incubador de Empresas de Software (Softnet).

O Cinet e o Softnet compõem o núcleo formador do ParqTec.Net que tem como objetivo estimular a criação e o desenvolvimento de startups competitivas e promover a inovação tecnológica. Esses dois programas já criaram mais de 200 startups.

Atualmente as incubadoras apoiam diretamente várias empresas inovadoras, principalmente nas áreas de Computação, Novos Materiais, Química Fina, Óptica e Biotecnologia. O processo de seleção para incubação é contínuo e os interessados em receber apoio podem procurar a instituição para participarem do processo de seleção.

Para fortalecer e ampliar o suporte ao empreendedorismo, em 2008, foi inaugurado o S. Carlos Science Park que atualmente gera mais 350 empregos diretos.

O objetivo do Science Park é atrair e fixar outras empresas na cidade, formando aglomerados de pesquisadores, cientistas empreendedores, prestadores de serviço e desenvolvedores de produtos proporcionando um ambiente inovador que oferece todo o suporte necessário para o crescimento sustentável das empresas.

Ao longo destas quase quatro décadas, o ParqTec gerou mais de 250 empresas de base tecnológica, antes chamadas de EBTs e agora denominadas como startups. O ParqTec lançou e consolidou um modelo de desenvolvimento a partir do conhecimento gerado nas universidades traduzido em produtos e serviços que fizeram de São Carlos a “Capital da Tecnologia”.

MODELO PARA O BRASIL - Em entrevista ao SÃO CARLOS AGORA, o diretor técnico do ParqTec, o cientista Sylvio Goulart Rosa Júnior, afirma que o modelo de inovação, a busca de novos produtos, somando o conhecimento gerado nas universidades com a força do empreendedorismo, pode gerar riqueza legítima e desenvolvimento econômico. “Temos que incentivar que pessoas busquem o lucro, busquem ficar ricos de forma legítima e sem roubar os pobres. Isso é possível através do conhecimento”, crava ele.

Segundo Rosa Júnior será somente com a busca da independência tecnológica que o Brasil poderá deixar de ser fornecedor de matérias primas e poder concorrer com as nações mais inovadoras do planeta, como China, EUA, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, Coreia do Sul e tantas outras.

De acordo com o pesquisador, a tradição de produção de commodities agrícolas precisa ser trocada por uma indústria moderna que tenha na internet 5G e na Inteligência artificial, ferramentas capazes de colocar o Brasil de uma vez por todas no panteão das grandes potências. A análise é do professor Sylvio Goulart Rosa Júnior, presidente da Fundação ParqTec e cientista.

Sylvio Goulart ressalta que para esta gama de desafios, o Brasil tem, em São Carlos um modelo a ser seguido. O cientista afirma que a “Capital da Tecnologia” conseguiu formar um arcabouço de Inteligência que une duas universidades públicas, uma universidade privada (USP, UFSCar e Unicep) e duas faculdades de tecnologia (SENAI e FATEC), além de quatro escolas de ensino técnico de primeira linha (ETEC, IFSC, SENAC E SENAI).

Para completar este case de sucesso de São Carlos, o professor cita a soma do conhecimento com o espírito empreendedor dos empresários são-carlenses e dos que vieram para cá para fazer história. “Assim, nasceram centenas de empresas de base tecnológica, chamadas hoje de startups”, destaca o diretor do ParqTec.



