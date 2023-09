No lugar do desfile, haverá uma solenidade de hasteamento da bandeira e apresentação da banda marcial do Tiro de Guerra, às 7h30 da manhã do dia 7 de setembro, na Rua Tiradentes, 592, no Jardim Macarengo.

A solenidade será aberta ao público e contará com a presença de autoridades municipais e estaduais.

Em mais um ano São Carlos não terá desfile cívico-militar em comemoração ao 7 de setembro, dia da independência do Brasil.