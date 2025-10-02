(16) 99963-6036
Cidade

São Carlos Clube suspende venda de bebidas destiladas por risco de adulteração

02 Out 2025 - 15h56Por Da redação
Em comunicado oficial nas redes sociais, o São Carlos Clube, anunciou a suspensão temporária da comercialização de bebidas destiladas em suas dependências.

A decisão foi tomada em respeito à recomendação do Sindi Clubes e diante dos recentes casos envolvendo a venda de bebidas adulteradas, que já resultaram em graves consequências para consumidores em diferentes locais.

Segundo a nota, a medida é preventiva e tem como objetivo proteger os associados e convidados. “A suspensão permanecerá até que haja maiores esclarecimentos sobre a situação, reforçando nosso compromisso com a segurança e a saúde de todos”, destacou a direção do clube.

O comunicado ainda agradece a compreensão dos frequentadores e reforça a importância de preservar a integridade de seus espaços.

