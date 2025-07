São Carlos certifica primeira turma do programa " Famílias Fortes"

O programa é baseado em uma metodologia preventiva que busca reduzir comportamentos de risco, como o uso de álcool e drogas, por meio da construção de relações familiares mais saudáveis e da promoção de habilidades essenciais para a vida. As atividades são divididas em encontros específicos para pais, filhos e também momentos em conjunto, nos quais os participantes aprendem sobre comunicação eficaz, gestão de emoções e estabelecimento de limites.

Segundo a secretária municipal das Famílias, Ana Paula Vaz, a ação é um importante instrumento de cuidado com os núcleos familiares que enfrentam vulnerabilidades. “O Programa Famílias Fortes é fundamentado na prevenção e foi aplicado em nosso município por meio do Projeto CorAção. Acreditamos que uma relação positiva entre os membros da família favorece o bom desenvolvimento dos filhos e os afasta de condutas nocivas. Essa metodologia atua justamente nesse sentido, oferecendo apoio às famílias que mais precisam”, explicou.

Ana Paula também destacou os resultados positivos já observados. “A abordagem familiar é fundamental para a prevenção de problemas relacionados ao uso de drogas e outros comportamentos negativos. Este programa contribui diretamente para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Acredito que a família deve ser prioridade, e por isso precisamos investir continuamente em ações que a valorizem.”

A cerimônia de certificação marcou o encerramento do primeiro ciclo do programa em São Carlos, que contou com a participação de 15 famílias. A secretária agradeceu o apoio do prefeito Netto Donato, do vice-prefeito Roselei Françoso e das secretarias de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, que disponibilizou lanches aos participantes e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana que realizou o transporte das famílias. “Vivemos uma noite de muita alegria, focada no fortalecimento dos laços familiares. Cuidar das famílias é cuidar da sociedade”, finalizou.

A expectativa da Secretaria das Famílias é ampliar o programa para novos públicos e áreas, especialmente na Educação, promovendo o fortalecimento contínuo da rede de proteção social no município.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal das Famílias, realizou na última quarta-feira (2/7), no Auditório do Paço Municipal, a cerimônia de certificação da primeira turma do Programa Famílias Fortes. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer os vínculos familiares e promover o bem-estar de crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos.