São Carlos celebra o Mês Espírita com ampla programação gratuita

Durante todo o mês de abril, São Carlos e cidades da região recebem uma programação especial em comemoração ao Mês Espírita, reunindo palestras, encontros, oficinas e apresentações culturais abertas ao público.

O Mês Espírita é um evento tradicional realizado em diversas regiões do Brasil com o objetivo de difundir o Espiritismo, doutrina filosófica definida por Allan Kardec como “uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal”.

A programação celebra também o Dia Nacional do Espiritismo, comemorado em 18 de abril, data que marca o lançamento da primeira edição da obra O Livro dos Espíritos, considerada a base da doutrina espírita.

Na região, as atividades são organizadas pela União das Sociedades Espíritas USE Intermunicipal de São Carlos, que coordena um calendário diversificado em diferentes instituições espíritas ao longo do mês.

A programação inclui palestras temáticas, encontros de estudo, oficinas e até um sarau poético-musical, proporcionando momentos de reflexão e aprendizado para quem busca compreender aspectos da espiritualidade, das relações humanas e suas consequências à luz da filosofia espírita.

Todos os eventos são gratuitos e abertos à população.

Informações e calendário: https://usesaocarlos.com.br/mes-espirita/ ; @usesaocarlos ; (16) 99422 734

Serviço

Evento: Mês Espírita em São Carlos e Região

Data: abril de 2026

Dias e horários: conforme programação disponível no calendário oficial

Local: diversas instituições espíritas de São Carlos e região

Entrada: gratuita

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