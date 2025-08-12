São Carlos capacita engenheiros para gestão digital de obras públicas

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, iniciou nesta semana a capacitação de engenheiros da administração pública para operar o obras.gov, novo sistema digital de gestão de obras desenvolvido pela empresa nacional Softplan.

O treinamento, ministrado por Rui César Quinhões Pinto, especialista da Softplan, segue até quinta-feira (14) e envolve 12 engenheiros da Secretaria Adjunta de Obras. A formação está dividida em dois módulos: o primeiro ocorre até quarta-feira no período da manhã, e o segundo será realizado até quinta-feira à tarde, ambos com o mesmo instrutor.

De acordo com o secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, o novo sistema representa um avanço na administração municipal. “A ideia é trazer mais transparência para a população, como solicita o prefeito Netto Donato. Com o obras.gov, qualquer cidadão poderá acessar um mapa interativo com todas as obras em andamento na cidade, com fotos atualizadas, valores contratados, aditivos e os responsáveis pela execução”, destacou.

Além de ampliar o acesso público às informações, a plataforma também promete agilizar os processos internos. “Hoje, todo o acompanhamento e fiscalização das obras é feito de forma manual. Com a digitalização, vamos automatizar rotinas, melhorar a gestão e facilitar o trabalho dos servidores”, afirmou Lázaro.

A Softplan já fornece soluções semelhantes para outras cidades da região. Agora, São Carlos se integra a esse movimento de modernização, com o objetivo de otimizar a gestão dos investimentos públicos e garantir mais clareza na aplicação dos recursos.

