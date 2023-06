São Carlos busca apoio para ter seu segundo Cartório de Registro de Imóveis

Centro de São Carlos - Crédito: Rogério Gianlorenzo/divulgação

O delegado Regional do Crefisp, Wenderçon Matheus Júnior, conhecido como Stubé, contando com o apoio de várias entidades da sociedade civil, e procurando atender deficiências apresentadas pelo fato de São Carlos possuir somente um Cartório de Registro de Imóveis, iniciou tratativas no sentido de fazer com que a cidade possua uma segunda serventia.

Para tanto, fez reuniões com várias entidades como Ciesp, Acisc, Aeasc, Acosc, Condusc e mais recentemente a 30ª Seção da OAB para que agregue força para que a meta seja alcançada. Segundo Stubé, foi feita uma reunião no Hotel Nacional Inn, em São Carlos, onde esteve presente o presidente da Crefisp, José Augusto Viana Neto que se prontificou a tratar sobre o assunto na Capital paulista, junto a Assembleia Legislativa e Governo do Estado, paralelamente ao Tribunal de Justiça.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Stubé salientou que a sua delegacia regional cuida de 31 cidades da macrorregião, incluindo, por exemplo, Araraquara, que possui dois cartórios. Outros exemplos cidades por ele, Rio Claro e Jaú, possuem também dois tabelionatos. “São cidades menores e usufruem de dois cartórios. Acredito que temos o mesmo direito Constitucional. Temos o mesmo direito e por isso lutamos pelos dois cartórios”, disse Stubé.

Na oportunidade, Stubé disse que a iniciativa teve início levando em consideração o fato dos atrasos em documentos nos prazos dos registros e o desconforto no único cartório que há em São Carlos. “Isso gera problemas. A procura é grande e existe a necessidade de uma nova serventia”, disse.

NA OAB

Stubé fez uma visita na 30ª Subseção da OAB-SP de São Carlos e foi recebido pelo presidente, advogado Renato Barros e do secretário-geral, advogado Alex Pádua.

Na oportunidade, o portal ouviu o advogado Alex Pádua sobre a iniciativa que, segundo ele, é imprescindível para São Carlos. “Hoje, a cidade possui apenas um tabelionato que atende São Carlos, os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha, além de Ibaté, perfazendo uma população aproximada de 300 mil pessoas”, comentou. “Quando há um segundo cartório, o atendimento melhora, a população tem a condição de escolher o local que melhor lhe convier. Proporcionará ainda mais qualificação para a população de São Carlos e região”, completou. “Através de um documento, apoiamos a Crefisp. Mas a decisão final é do Tribunal de Justiça do Estado”, enfatizou Pádua, salientando que a iniciativa necessita de apoio político. “Este é apenas um pontapé inicial”.

MAIS CONHECIMENTO

Pádua comentou ainda que o fato de deixar a iniciativa pública é no sentido de buscar apoio da sociedade de uma forma geral. “Quanto mais usuários tiverem conhecimento e apoiar a ideia, a meta será alcançada”.

Leia Também