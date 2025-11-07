São Carlos avança para se tornar município de interesse turístico (MIT)

Crédito: Divulgação

São Carlos deu um passo importante rumo à conquista do título de Município de Interesse Turístico (MIT). Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (7/11) o Projeto de Lei nº 1.217/2025, de autoria dos deputados estaduais Itamar Borges (MDB) e Ricardo Madalena (PL), que “Classifica como de Interesse Turístico o Município de São Carlos”.

A proposta representa um avanço significativo no processo de reconhecimento do potencial turístico da cidade. A partir da publicação, o projeto tramita por cinco sessões ordinárias para ciência e recebimento de emendas, sendo posteriormente encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).

Na CCJR, um relator é designado para analisar a documentação e emitir parecer técnico à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur), que poderá apresentar manifestação favorável ou solicitar ajustes. Após essa etapa, o parecer segue para deliberação das comissões e posterior votação em plenário.

O prefeito Netto Donato agradeceu aos deputados pela iniciativa e destacou a importância da proposta para o desenvolvimento de São Carlos. “Esses recursos possibilitarão melhorias em infraestrutura, preservação do patrimônio, valorização da cultura local e fortalecimento da economia, gerando benefícios diretos para a população e para o setor turístico”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Roselei Françoso também ressaltou o empenho conjunto que resultou na elaboração do projeto. “Esse é um sonho antigo, fruto de um trabalho realizado por várias mãos, com base no Plano Diretor de Turismo elaborado ainda na gestão do ex-prefeito Airton Garcia. A proposta representa a chegada de mais recursos — cerca de R$ 700 mil por ano — que permitirão investimentos em infraestrutura, fortalecimento das rotas turísticas, melhoria da sinalização e desenvolvimento sustentável dos nossos atrativos”, destacou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, lembrou que São Carlos já integra o Mapa do Turismo Brasileiro, certificação concedida pelo Ministério do Turismo, e agora avança para uma nova etapa de reconhecimento estadual. “Estamos muito satisfeitos com o encaminhamento do projeto de lei pelos deputados Itamar Borges e Ricardo Madalena. É o reconhecimento de que São Carlos possui roteiros turísticos importantes — como o Caminho da Fé, as fazendas históricas, o turismo religioso, científico e tecnológico. Tornar-se MIT permitirá ampliar os investimentos e melhorar a infraestrutura para receber cada vez melhor nossos visitantes”, afirmou.

O secretário adjunto de Turismo, Hícaro Alonso, responsável pelo protocolo do pleito na Alesp, destacou o empenho da equipe técnica. “Esse projeto consolida anos de trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Ver o pleito se transformar em projeto de lei é uma conquista histórica para o desenvolvimento turístico e cultural de São Carlos”, ressaltou.

O título de Município de Interesse Turístico é concedido pelo Governo do Estado de São Paulo a cidades que comprovam vocação e estrutura para o turismo, com base em critérios técnicos que envolvem atrativos naturais, culturais, históricos ou religiosos, além de infraestrutura mínima de recepção.

Com a aprovação do projeto na Alesp e sanção do governador, São Carlos passará a constar oficialmente como MIT. A nova condição garantirá o acesso a repasses anuais do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos (FUMTUR), administrado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, destinados ao financiamento de ações estruturantes e de promoção turística. Os recursos devem começar a ser aplicados a partir de 2026.

