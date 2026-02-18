São Carlos avança na internacionalização com adesão ao Programa Município Global

São Carlos é uma das cidades que aderiu ao programa para ampliar presença no mercado internacional - Crédito: SCA arquivo

São Carlos é um dos 12 municípios paulistas que já aderiram ao Programa Município Global. É também a única das 26 cidades da Região Central Paulista a ingressar no programa. O projeto completou três meses desde o lançamento neste mês.

A iniciativa do Governo de São Paulo promove a atração de investimentos como vetor de desenvolvimento regional, fortalece a cultura exportadora, amplia a competitividade dos territórios e conecta governos locais e empresas a oportunidades no mercado internacional.

As exportações de São Carlos saltaram 20% em 2025, em comparação a 2024. As empresas da cidade venderam US$ 501,6 milhões para o mercado externo em 2024 e US$ 603,2 milhões em 2025.

Os Estados Unidos consolidaram-se como o principal destino das exportações de São Carlos em 2025, com US$ 182,8 milhões, à frente do México (US$ 140,1 milhões), Argentina (US$ 50,2 milhões), Chile (US$ 49,9 milhões) e Colômbia (US$ 29,9 milhões). O dado reforça a forte inserção da indústria local no mercado norte-americano, especialmente em produtos de maior valor agregado.

Entre janeiro e julho de 2025, as exportações de São Carlos para os EUA somaram US$ 122,3 milhões, o equivalente a cerca de 67% de todo o volume anual. Já no período de agosto a dezembro, o valor caiu para US$ 60,5 milhões.

VOCAÇÕES PRODUTIVAS – Lançado em 2025 pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o programa Município Global já conta, além de São Carlos, com a adesão de São José dos Campos, Jacareí, Atibaia, Guarulhos, Leme, Dracena, Lençóis Paulista, Hortolândia, Luiz Antônio, Laranjal Paulista e Catanduva. Juntas, essas cidades representam diferentes vocações produtivas e regiões do estado, reforçando o caráter descentralizador e inclusivo do Município Global.

INTERNACIONALIZAÇÃO COM PROTAGONISMO LOCAL

Desenvolvido em parceria com prefeituras, entidades locais e instituições regionais, o Município Global tem como objetivo tornar os municípios paulistas mais competitivos globalmente, por meio de capacitação para municípios e empresas e da promoção de parcerias estratégicas.

“O Município Global representa um avanço na descentralização das oportunidades internacionais. Cada cidade passa a ser protagonista de sua própria estratégia de exportação e de atração de investimentos”, afirma Thiago Camargo, vice-presidente da InvestSP. “Cabe à agência estruturar esse processo, conectando o potencial produtivo regional a investidores, para transformar vocações locais em projetos viáveis, novos negócios, empregos qualificados e investimentos sustentáveis.”

COMO FUNCIONA O PROGRAMA

O Município Global é implementado em quatro fases, com ações integradas entre o poder público municipal, o setor privado e instituições de fomento:

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL – Mapeamento das empresas locais, identificação dos setores com potencial exportador e avaliação de áreas e oportunidades para atração de investimentos no município voltados a negócios internacionais.

CAPACITAÇÃO E CULTURA INTERNACIONAL – Programas de formação conduzidos pela InvestSP, como o ExportaSP e o treinamento de gestores municipais, além da Semana da Internacionalização, com workshops e palestras de especialistas nacionais e internacionais.

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS – Criação de um polo de informações para exportação e internacionalização, físico ou virtual, centralizando dados sobre incentivos, linhas de crédito e programas de apoio.

FOMENTO À CULTURA INTERNACIONAL – Parcerias culturais e educacionais com universidades estrangeiras, intercâmbios, eventos multiculturais e capacitação bilíngue para empresários e cidadãos.

