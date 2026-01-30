São Carlos avança na construção do novo prédio da Fatec com investimento de R$ 50 milhões

A Prefeitura de São Carlos realizou uma reunião no Centro Paula Souza, na capital paulista, para alinhar os detalhes da elaboração do projeto executivo do novo prédio da Fatec São Carlos. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Roselei Françoso, do secretário de Gestão de Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, da coordenadora geral de infraestrutura do Centro Paula Souza, Bruna Fernanda Ferreira, além de técnicos da divisão de projetos e representantes da empresa contratada, Inplenitus.

Durante a reunião, foram discutidos pontos técnicos e definido o cronograma de entrega do projeto executivo, que ainda precisará passar pela aprovação dos especialistas do Centro Paula Souza. A previsão é que o projeto seja concluído entre março e abril de 2026, com a licitação da obra programada para o segundo semestre do mesmo ano.

O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do Governo do Estado de São Paulo. O novo prédio terá área construída superior a 8.400 metros quadrados e será implantado ao lado do Parque Eco Tecnológico Dahma, ampliando a infraestrutura educacional do município.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou a relevância da obra para a cidade e para a comunidade acadêmica. Segundo ele, atualmente os alunos da Fatec utilizam instalações provisórias, realidade que será transformada com a construção do novo prédio. “Teremos salas de aula, laboratórios, biblioteca, quadra, refeitórios e diversos espaços planejados com tecnologia e sustentabilidade para atender toda a comunidade acadêmica”, afirmou.

Roselei também ressaltou que o projeto básico foi desenvolvido pela própria equipe da Fatec São Carlos, com apoio de engenheiros e arquitetos, enquanto o projeto executivo está sendo elaborado de forma conjunta, com participação de professores e da direção da instituição. “A Prefeitura contratou esse projeto e avaliamos aspectos como escoamento de água, acessibilidade e ventilação. Tudo isso foi esclarecido na reunião. Já temos um cronograma definido e estamos muito otimistas, pois os recursos, na ordem de R$ 50 milhões, já estão garantidos no orçamento”, completou.

O secretário de Gestão de Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, reforçou o compromisso da administração municipal com o andamento da obra. “Estamos trabalhando para que o projeto seja entregue dentro do prazo e com toda a qualidade necessária. Esse prédio representa um avanço significativo para o ensino técnico em São Carlos e vai oferecer condições adequadas para alunos e professores. Nosso papel é garantir que cada etapa seja cumprida com responsabilidade e eficiência”, destacou.

Leia Também