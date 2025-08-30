São Carlos avança 10 posições no Ranking de Competitividade dos Municípios

Centro de São Carlos - Crédito: Imob Cardinali

São Carlos registrou avanço significativo no Ranking de Competitividade dos Municípios, subindo 10 posições em relação ao levantamento de 2024 e alcançando agora a 31ª colocação nacional. O índice elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) mede o desempenho das cidades brasileiras em diferentes áreas, com foco em competitividade, gestão pública e qualidade de vida.

Como funciona o levantamento

O estudo considera 65 indicadores, divididos em 13 pilares temáticos, que avaliam desde áreas como saneamento, saúde e educação até economia, inovação, sustentabilidade fiscal e meio ambiente.

Destaques positivos

Economia: o município ocupa a 8ª posição, com ganho de 5 posições, impulsionado especialmente pela inovação e dinamismo econômico, em que aparece em 4º lugar (+5).

Meio ambiente: houve uma melhora expressiva, com São Carlos subindo 54 posições, chegando ao 197º lugar.

Capital humano: também houve avanço, com ganho de 13 posições, colocando a cidade na 65ª colocação.

Funcionamento da máquina pública: destaque para a evolução de 34 posições, atingindo agora a 339ª colocação.

Acesso à educação: São Carlos avançou 10 posições e ocupa o 84º lugar no ranking.

Pontos de atenção

Apesar dos avanços, alguns indicadores apresentaram queda:

Inserção econômica: recuo de 14 posições, ficando em 55º lugar.

Telecomunicações: perda de 2 posições, com a cidade em 360º lugar.

Saúde: os dois indicadores tiveram forte queda. O acesso à saúde caiu 53 posições (154º), enquanto a qualidade da saúde perdeu 62 posições (253º).

Segurança: o município também apresentou queda, com recuo de 16 posições, ocupando agora a 194ª colocação.

Sustentabilidade fiscal: perdeu 21 posições, ficando em 115º lugar.

Panorama geral

De acordo com os dados, São Carlos mantém destaque em educação e economia, especialmente na capacidade de inovação, mas ainda enfrenta desafios importantes em saúde, segurança e telecomunicações.

O Ranking de Competitividade dos Municípios busca oferecer uma ferramenta de análise objetiva para gestores públicos, servindo de base para políticas de desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da população.

