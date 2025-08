São Carlos aprova 193 projetos em chamamento público e valoriza artistas locais

Compartilhar no facebook

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou o resultado do chamamento público para o credenciamento de artistas locais. Ao todo, 230 inscrições foram recebidas e 193 projetos foram aprovados por avaliadores independentes, garantindo um processo técnico e transparente.

De acordo com Mariana Navarro, diretora de Artes e Cultura da Secretaria, o edital representa um avanço nas políticas culturais do município. “Baseado em uma legislação recente, São Carlos se destaca como a primeira cidade do Estado de São Paulo a implementar esse modelo de edital, que promete democratizar a forma como os artistas serão contratados”, afirmou.

Um dos diferenciais do processo foi a possibilidade de múltiplas inscrições por artista, contemplando a diversidade da produção cultural local. “Cada artista tem a liberdade de inscrever quantos projetos desejar, em quantas subcategorias forem relevantes para seu trabalho”, explicou Mariana.

A diversidade artística também se refletiu nos números: apenas na área musical, foram selecionados 103 projetos distribuídos em 29 estilos diferentes. Nas artes performáticas – que englobam teatro, dança, circo e contação de histórias – foram aprovadas 89 propostas.

Outro destaque foi a adoção de critérios afirmativos no processo de seleção. Artistas LGBTQIAPN+, pessoas negras, pardas, indígenas e com deficiência receberam pontuação adicional, promovendo mais inclusão e representatividade.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a iniciativa fortalece a estrutura cultural da cidade. “Com esse chamamento, São Carlos estrutura suas políticas culturais e abre caminho para mais contratações, mais agilidade e mais justiça no pagamento aos artistas. Estamos construindo uma cidade que respira cultura em todos os cantos”, destacou.

