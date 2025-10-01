São Carlos apresenta orçamento de R$ 1,7 bilhão para 2026

A Prefeitura Municipal de São Carlos protocolou na Câmara Municipal a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2026, prevendo receita e despesa no valor de R$ 1.747.381.301,25. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Gestão Pública e Integração Governamental com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026), no Plano Plurianual (2026–2029), no Programa de Metas 2024–2028 e nas normas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Cenário econômico e projeções
Para a estimativa de arrecadação, foram considerados os indicadores do Banco Central divulgados em 30 de junho de 2025, que apontam crescimento do PIB em 2,21% e inflação estabilizada em 4,50%. No âmbito municipal, o cálculo levou em conta a arrecadação efetiva até o primeiro semestre de 2025 e a projeção de desempenho para o segundo semestre, alinhada à série histórica dos anos anteriores.
Prioridades e políticas públicas
O orçamento destaca políticas públicas implementadas pela gestão do prefeito Netto Donato, como a tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana. A proposta também ressalta a intensificação na busca de parcerias institucionais e recursos externos, ampliando a capacidade de investimento e fortalecendo ações de justiça social.
A modernização da gestão municipal é apontada como prioridade, com uso de tecnologias, revisão de programas de baixo desempenho e valorização de parcerias estratégicas.
Distribuição das despesas
A Administração Direta contará com R$ 1.448.624.079,53, sendo os maiores volumes destinados para:
Saúde: R$ 485.016.605,46
Educação: R$ 391.586.181,11
Gestão de Pessoas: R$ 198.159.493,19
Fazenda: R$ 109.107.000,00
A Câmara Municipal terá orçamento de R$ 42.402.500,00.
Já a Administração Indireta terá R$ 298.757.221,72, com destaque para:
SAAE: R$ 270.567.412,00
Fundação Educacional São Carlos (FESC): R$ 12.832.111,19
PROHAB: R$ 8.374.818,53
Fundação Pró-Memória: R$ 6.982.880,00
Novidade
Diferente da LOA anterior, a proposta de 2026 não prevê operações de crédito. No exercício passado, o SAAE havia previsto R$ 500 mil em investimentos de outras esferas governamentais, valor que não se concretizou.