São Carlos apresenta orçamento de R$ 1,7 bilhão para 2026

A Prefeitura Municipal de São Carlos protocolou na Câmara Municipal a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2026, prevendo receita e despesa no valor de R$ 1.747.381.301,25. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Gestão Pública e Integração Governamental com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026), no Plano Plurianual (2026–2029), no Programa de Metas 2024–2028 e nas normas do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Cenário econômico e projeções

Para a estimativa de arrecadação, foram considerados os indicadores do Banco Central divulgados em 30 de junho de 2025, que apontam crescimento do PIB em 2,21% e inflação estabilizada em 4,50%. No âmbito municipal, o cálculo levou em conta a arrecadação efetiva até o primeiro semestre de 2025 e a projeção de desempenho para o segundo semestre, alinhada à série histórica dos anos anteriores.

Prioridades e políticas públicas

O orçamento destaca políticas públicas implementadas pela gestão do prefeito Netto Donato, como a tarifa zero no transporte coletivo aos finais de semana. A proposta também ressalta a intensificação na busca de parcerias institucionais e recursos externos, ampliando a capacidade de investimento e fortalecendo ações de justiça social.

A modernização da gestão municipal é apontada como prioridade, com uso de tecnologias, revisão de programas de baixo desempenho e valorização de parcerias estratégicas.

Distribuição das despesas

A Administração Direta contará com R$ 1.448.624.079,53, sendo os maiores volumes destinados para:

Saúde: R$ 485.016.605,46

Educação: R$ 391.586.181,11

Gestão de Pessoas: R$ 198.159.493,19

Fazenda: R$ 109.107.000,00

A Câmara Municipal terá orçamento de R$ 42.402.500,00.

Já a Administração Indireta terá R$ 298.757.221,72, com destaque para:

SAAE: R$ 270.567.412,00

Fundação Educacional São Carlos (FESC): R$ 12.832.111,19

PROHAB: R$ 8.374.818,53

Fundação Pró-Memória: R$ 6.982.880,00

Novidade

Diferente da LOA anterior, a proposta de 2026 não prevê operações de crédito. No exercício passado, o SAAE havia previsto R$ 500 mil em investimentos de outras esferas governamentais, valor que não se concretizou.

