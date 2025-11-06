São Carlos apresenta experiência formativa no 2º Simpósio Internacional Diretor Em Foco, promovido pelo MEC

Crédito: Divulgação

Até esta sexta-feira (07/11), o Ministério da Educação (MEC) realiza, em Brasília, o 2º Simpósio Internacional Diretor em Foco: Formação e Desafios Cotidianos. O evento, promovido pela Secretaria de Educação Básica (SEB), reúne autoridades, pesquisadores, diretores escolares e técnicos das Secretarias de Educação de todo o país.

A iniciativa integra o Programa de Formação Continuada para Diretores Escolares e Técnicos das Secretarias de Educação (Proditec), em parceria com 35 universidades federais que ofertam o curso de aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares. A programação inclui mesas-redondas, conferências internacionais e apresentações de experiências formativas, com representantes do Chile, Portugal e de diversas redes brasileiras.

Representando o município de São Carlos, a diretora do Departamento de Formação Continuada Docente e profissional da Secretaria Municipal de Educação, Rafaela Marchetti, apresentou o relato de experiência Projeto Político-Pedagógico: entre o planejado e o vivido. A ação formativa, realizada entre maio e julho de 2025, envolveu diretores escolares, supervisores de ensino e coordenadores pedagógicos da rede municipal, com foco na análise crítica dos Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) das unidades escolares.

A formação utilizou a metodologia da Mentoria de Diretores Escolares, promovendo a reflexão sobre gestão democrática, legislação educacional e corresponsabilização da comunidade escolar. Os participantes foram organizados em grupos que representavam diferentes segmentos familiares, servidores, gestão escolar e crianças - analisaram um PPP sob a ótica de seus respectivos papéis, ampliando o senso de pertencimento e o compromisso ético com a educação pública.

“O PPP deve ser mais do que um documento formal. Ele precisa expressar a prática coletiva, os valores e os objetivos educacionais da escola. Ao promover a escuta e o olhar plural sobre o cotidiano escolar, conseguimos fortalecer a cultura colaborativa e a gestão democrática”, destacou Rafaela Marchetti durante sua apresentação.

Com 63 diretores escolares efetivos desde o concurso público de 2019, São Carlos tem investido na formação continuada como estratégia para qualificar a liderança educacional e enfrentar os desafios cotidianos da gestão escolar.

