SÃ£o Carlos aplica quase 3 mil doses no Dia D da vacinaÃ§Ã£o contra a gripe

São Carlos registrou a aplicação de 2.971 doses de vacinas durante o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2026, realizado no último sábado (28). A mobilização ocorreu em diversas unidades de saúde do município, com reforço de um posto volante instalado no Mercado Municipal.

Do total de doses aplicadas, 2.302 foram destinadas à imunização contra a gripe, sendo 302 apenas no posto montado no Mercado Municipal. Também foram aplicadas 386 doses contra a COVID-19 — incluindo 30 em crianças, duas em gestantes e 284 em idosos — além de 283 doses de outros imunizantes previstos no calendário nacional.

Os números representam um avanço expressivo em relação ao Dia D de 2025, quando foram registradas 1.618 aplicações no total. Neste ano, o volume quase dobrou, evidenciando maior adesão da população à campanha.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, a estratégia tem como objetivo reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza, além de ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários. “A meta do município é imunizar ao menos 90% desse público até o encerramento da campanha, previsto para 30 de maio”, destacou.

Nesta fase inicial, a campanha é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, população privada de liberdade, além de pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acompanhou de perto a vacinação nas unidades e destacou a importância da adesão da população. “Os resultados do Dia D mostram que a população de São Carlos está cada vez mais consciente da importância da vacinação. Tivemos um aumento muito significativo no número de doses aplicadas em relação ao ano passado, o que reforça a confiança no trabalho das equipes de saúde e na eficácia das vacinas. Vacinar é um ato de cuidado individual e coletivo”, afirmou.

A vacinação contra a gripe segue disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município.

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